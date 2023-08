Fichar o no un lateral es una de las dudas que ahora mismo sobrevuelan sobre la actualidad del Celta. A esa posición ha llegado Manu Sánchez procedente del Osasuna y no existe una alternativa natural en la plantilla. En pretemporada Benítez ha echado mano de José Fontas y de Sergio Carreira aunque ambos van a salir cedidos este verano y ninguno ofrece ahora mismo lo que demanda el puesto. La tercera alternativa probada este verano, la de Franco Cervi, es la que mejor ha encajado en los planes del preparador madrileño, la que más le ha complacido. De hecho, la decisión de contratar o no en esa posición está congelada a la espera de la decisión del técnico que aún quiere ver más veces en ese puesto al argentino por lo que seguramente ante el Wolfsburgo, en el amistoso de este sábado, vuelva a tener una oportunidad en ese puesto.