Aidoo y Mallo ‘refuerzan’ la defensa

Con Aidoo y Mallo, Carvalhal recuperará la línea defensiva habitual de las últimas jornadas, en las que el Celta ha perdido fiabilidad en las jugadas a balón parado. De hecho, los célticos han encajado siete goles en cuatro jornadas, en las que no pasaron de los empates frente al Sevilla (2-2) y el Almería (2-2) y cayeron frente al Mallorca (0-1) y el Real Madrid (2-0).

Ante los madridistas, Carvalhal dispuso una defensa zonal con una vigilancia individual a Éder Militâo en los saques de esquina. En uno de los cornes, falló el marcaje al zaguero brasileño y éste aprovechó la ventaja para rematar de cabeza y anotar el segundo tanto del partido.

Nada más asumir la dirección técnica del Celta, Carvalhal se propuso acabar con la sangría de goles que condenaba al Celta a los últimos lugares de la clasificación. Con Coudet, los célticos acumulaban una media de dos goles encajados por partido. El bracarense apostó de inmediato por una defensa de tres centrales para arreglar el desajuste defensivo. La propuesta surtió efecto inmediato. Una vez estabilizado el problema, Carvalhal buscó el dibujo que ofreciese mayor equilibrio entre lo defensivo y lo ofensivo para que los célticos ganasen estabilidad y competitividad. El equipo dio un salto de calidad que se tradujo en la suma de puntos para situarse en una zona tranquila de la clasificación.

Las dudas reaparecieron en Sevilla, donde los de Carvalhal desaprovecharon setenta minutos de superioridad numérica, en la que encajaron dos goles, y empataron en el tiempo de descuento. También pasaron muchos apuros para empatar en casa ante un Almería con enormes problemas clasificatorios. Después, fueron incapaces de superar el gol de Amath ante un Mallorca que dio una lección defensiva en Balaídos. Y en el Bernabéu, el Real Madrid resolvió el partido en dos acciones entre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo.

Para la visita del Elche, que es colista y solo ha obtenido dos victorias en treinta jornadas y únicamente seis puntos como visitante, Carvalhal vuelve a disponer de dos piezas importantes en la defensa. Aidoo, de hecho, era el jugador que más minutos acumulaba de la plantilla hasta su baja en el coliseo madrileño. Mallo, por su parte, se consolidó en el lateral derecho aprovechando la lesión de Óscar Mingueza.

La duda, como ante el Mallorca, vuelve a ser Carles Pérez. Entonces, Carvalhal apostó por el canterano Miguel Rodríguez. El sábado dio entrada al argentino Augusto Solari. Entre ambos se disputarán la plaza de interior derecho si el catalán no se recupera a tiempo para jugar ante el Elche. De momento, Carvalhal puede reforzar la zaga con Aidoo y Mallo.

El Elche, a dos partidos del descenso

El Elche, colista desde la sexta jornada de LaLiga, afronta la recta final del campeonato esperando la sentencia para su descenso a Segunda División, que podría consumarse dentro de dos jornadas si no suma puntos mañana en Balaídos (22:00 horas) y el sábado en el Martínez Valero ante el Rayo Vallecano. (16:15 horas). La derrota en casa ante el Valencia, en el última compromiso, agotó la paciencia de la afición ilicitana, que centró sus críticas en los jugadores y en el presidente del club: “Esa camiseta, no la merecéis” y “Bragarnik vete ya” sonaron como condenas en un estadio que ha sido escenario de una temporada en la que el equipo franjiverde solamente ha ganado dos partidos: ante Villarreal y Mallorca. No hubo reproches contra el técnico Sebastián Beccacece, pues el argentino solamente ha dirigido cuatro partidos del Elche, que comenzó la temporada con Francisco al frente de la plantilla, al que después relevarían Almirón y Machín. Ninguno de los cuatro preparadores ha sabido enderezar el rumbo de un club que regresó a Primera en 2020. Christian Bragarnik, el agente más famoso del fútbol argentino y que representa entre otros al excéltico Eduardo Coudet, asumió la presidencia del Elche en diciembre de 2019. Bragarnik se hizo entonces con el 70 por ciento de las acciones del club alicantino por unos 22 millones de euros. Meses después, logró devolver al club a Primera División con Pacheta como técnico. El burgalés no pudo disfrutar del éxito, pues el club contrató a Jorge Almirón para dirigirlo en Primera. El primer curso, sin embargo, finalizó con el excéltico Escribá en el banquillo. El valenciano fue destituido en la decimocuarta jornada del curso siguiente. Después vendrían Mantecón y Francisco. Éste inició el presente curso, pero fue destituido en la séptima jornada. El carrusel de técnicos no evitó que el Elche permaneciese como colista. Ahora solo le resta saber cuándo se consumará su descenso a Segunda.