El 'Principe das bateas' y 'Rey en el Norte', Iago Aspas, tiene sucesor. Se palpa que Gabri Veiga está escribiendo una prometedora historia. Y no solo en Vigo. Y no solo a nivel nacional. El eco de las maravillas del centrocampista de O Porriño han llegado también ya a Gran Bretaña. La oda que el diario británico The Guardian le acaba de dedicar es una buena muestra de ello.

"La historia de Cenicienta de Gabri Veiga: de un huerto de calabazas a coloso en el Celta de Vigo". Con este titular, el periodista Sid Lowe encabeza el reportaje sobre el canterano celeste que acaba publicar. "En la tierra de Iago Aspas, quizás algún día Gabri Veiga escriba su propia historia [...]. Comenzó pateando calabazas en la casa de su tío en el campo gallego. Hacia dónde va, nadie los sabe todavía, pero va a ser algo bueno", vaticina el periodista de The Guardian en la entradilla del artículo. Gabri Veiga’s Cinderella story: from a pumpkin patch to Celta’s Celtic colossus | Sid Lowe https://t.co/h7jFGSbpZo — The Guardian (@guardian) March 13, 2023 Mejor jugador de LaLiga en febrero, probable en la convocatoria de España —"Lo más bonito; uno de mis objetivos", según declaró recientemente—, autor de ocho goles esta temporada... Su carta de presentación se remarca en The Guardian, que hace repaso de la trayectoria de Veiga desde su infancia introduciendo paralelismos con Aspas: "Veiga cumplió seis años el día que Aspas debutó con el Celta [...]. Lo vio anotar más goles en LaLiga que cualquier otro español en cuatro temporadas. Ahora lo está viendo de cerca". El Celta ya no depende tanto de Aspas "Iago es el mejor jugador de la historia del club", aseguró su 'sucesor' en potencia recientemente. "Espero que (Gabri Veiga) pueda estar aquí con nosotros muchos años más para que podamos disfrutarlo", alabó el 'Principe das bateas'. Y así lo recoge el artículo de The Guardian. "Aunque no destacó especialmente en la cantera, fue el jugador que más llamó la atención en un Celta B de gran talento. Y tras ese debut en el primer equipo en 2020, hizo un puñado de apariciones", prosigue el periodista. Gabri Veiga dispara su valor de mercado El artículo no escatima en halagos hacia el canterano celeste. Desde que se ha vuelto omnipresente en el Celta esta temporada, que "ha sido extraordinario" y que las "comparaciones con Aspas son inevitables". Carvalhal-Gabri Veiga El periodista Sid Lowe subraya también la mejora notable que ha supuesto para el equipo la incorporación del entrenador Carlos Calvalhal. Y, por supuesto, pone el acento en el papel de centrocampista porriñés. "Ha sido colectivo, pero Veiga ha estado en el centro de la mejoría, anotando dos goles ante Betis y Valladolid, llevándolo a ocho dianas. Nadie en la plantilla tiene más de dos, salvo Aspas. Entre los españoles de LaLiga, solo Joselu, Borja Iglesias , Aspas y Álvaro Morata tienen más. Cuatro de esos cinco estaban en la cantera del Celta. El único de los cinco que no es delantero es Veiga", subraya. Carvalhal culmina el cambio "No es el centrocampista español estereotípico. Fuerte y atlético, técnicamente impresionante, su posición mejor definida bajo Carvalhal, Veiga está jugando con más profundidad que antes, desde donde puede sorprender al oponente. Desde donde, también, puede aportar: lleva tres asistencias de gol", se enfatiza en el citado artículo de The Guardian. Aspas, selección El reportaje, por supuesto, no se olvida de Aspas. Culmina alabando al de Moaña y, particularmente, su última reivindicación para vestir 'la roja' que volvió a demostrar como mejor lo hace durante el último encuentro contra el Rayo Vallecano: en forma de juego y goles. "En la semana en que anuncia la convocatoria de la selección de España, es un recordatorio oportuno, una reafirmación del estado de Aspas", remarca el periodista del diario británico. "Quince años menor que él, Veiga dijo que algún día le diría a sus hijos que jugó con Aspas. Aspas no lo necesita: sus hijos pueden verlo por ellos mismos", culmina el reportaje.