Los prolegómenos del Celta-Rayo tuvieron como protagonistas a Hugo Mallo por sus 300 partidos en la élite y a Gabri Veiga, que recibió el trofeo como mejor jugador de LaLiga en febrero. La perla de Porriño es uno de los cuatro jugadores del Celta con opciones de entrar en la convocatoria de la selección española que Luis de la Fuente hará oficial el viernes: “La selección es de lo más bonito, es uno de mis objetivos”, apunta el céltico.

Gabri Veiga fue entrevistado por LaLiga con motivo de su reconocimiento como el más destacado del campeonato durante el pasado mes, que culminó con un doblete al Valladolid. Su irrupción en la élite ha sido meteórica y con 20 años es objeto de deseo de muchos de los mejores clubes de Europa.

“No me esperaba esa eclosión tan fuerte pero bienvenida sea, lo asimilas con la máxima tranquilidad que puedas. Todos los días tienes que seguir trabajando, mejorando. Me queda muchísimo camino, muchísimo que mejorar. Pienso en seguir creciendo y mejorando”, dijo antes de agradecer la oportunidad que le ha dado el Celta. “Estoy eternamente agradecido a este club porque me ha dado la oportunidad de cumplir un sueño. Para mí, el Celta es mi casa, lo ha sido todo este tiempo, lo es y lo va a ser para siempre”, dijo el céltico.

Veiga habló de sus características técnicas: “Me considero un jugador del medio del campo, más como un box to box, un ‘ocho’ casi interior al que le gusta el despliegue hacia adelante y hacia atrás. Me gusta también arrancar con el balón en conducción y dar goles y asistencias”, añadió el porriñés.