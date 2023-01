Trabajo a medias

La victoria ante el Betis el 2 de octubre es la última del Celta en Balaídos, donde ayer sumó otro empate (1-1) ante un Villarreal que se adelantó en el marcador con una delicatessen de Gerard Moreno. El equipo amarillo, sin embargo, acabó agobiado en su área intentando salvar un punto. El desacierto en el remate impidió que los célticos celebrasen la primera fiesta del centenario con una victoria después de que Larsen se estrenase como goleador en LaLiga. Así, encadenan cuatro jornadas sin perder, pero con un solo triunfo y en apuros.

Óscar, la gran sorpresa

Carvalhal no es técnico de repetir once. Ayer tampoco lo hizo con respecto al equipo que presentó en Elche. Dejó a Aspas como única referencia en ataque para reforzar el centro del campo con Óscar Rodríguez. El talaverano no era titular desde el estreno del técnico bracarense frente a Osasuna. Larsen y Paciencia comenzaban en el banquillo. La apuesta no funcionó en los primeros minutos, en los que el Villarreal arroyó al Celta, que avisó primero con un remate de Veiga que despejó Reina pero que al cuarto de hora ya iba a rebufo en el marcado tras el golazo de Gerard Moreno. El catalán dejó para el recuerdo un control extraordinario que le alejó del defensa, le puso de cara a la portería de Marchesín y mandó el balón al palo largo.

De menos a más

Como ante el Sevilla, el Celta intentó llevarse la victoria hasta el último segundo de un partido en el que el equipo de Carvalhal fue de menos a más. Primero, le costó cerrar los espacios a un rival que llegaba eufórico tras ganar al Real Madrid y que en los primeros minutos dejó constancia de la calidad de su plantilla. No acusó bajas tan importantes como las de Albiol, Baena, Pedraza y Lo Celso, pero a Setién le sobran recursos para salvar cualquier circunstancia adversa y mantener al submarino amarillo en los primeros puestos de la clasificación.

La estrella de Reina

Ese arranque dejó en evidencia la apuesta táctica de Carvalhal, que dudó en introducir cambios antes del descanso, pero el portugués se mantuvo firme en jugar con un solo delantero y un centro del campo muy poblado (Cervi, Óscar, Beltrán y Veiga). Y los célticos, pese a no dominar y verse en peligro constante, generaron las ocasiones más claras. La conexión Aspas-Veiga fue un constante peligro para un Pepe Reina que con 40 años tuvo que trabajar a destajo. El veterano portero contabilizó hasta 7 paradas.

Gol de Larsen

Luca de la Torre entró por Cervi tras el descanso. Carvalhal insistía en su plan inicial, aunque diez minutos después dejó defensa de cuatro tras el cambio de Carles Pérez por Mingueza. Solo un lanzamiento de Morales que rozó la escuadra fue lo más peligroso del Villarreal en la segunda parte, en la que se vio superado por el Celta. En el minuto 63 entró Larsen y el noruego tardó cuatro minutos en estrenarse como goleador en LaLiga, tras una asistencia de Veiga.