Carlos Mouriño ha reconocido que la permanencia de Santi Mina y Denis Suárez en la plantilla condiciona el proyecto de remodelación. El presidente ha cifrado en un 20 por ciento lo que supone el salario de ambos sobre el total de los jugadores. Difícilmente habrá solución con Mina, toda vez que el jugador está convencido de que pronto será declarado inocente en segunda instancia. Ha rechazado las dos opciones de salida que le han facilitado (un club saudí y el Aris de Salónica). Con Denis resulta difícil pronosticar cómo se resolverá el final de su etapa céltica, más de allá de que no existe reconciliación posible. De lo que suceda con el centrocampista de Salceda depende cómo se culmina la remodelación de la plantilla. Jesper Karlsson aparece al fondo como posible broche.

La idea que rige esta reconversión es poner a disposición de Coudet una plantilla más competitiva e igualada en sus efectivos, pero que no será mucho más profunda. No se agotarán las 25 fichas profesionales. El argentino tendrá a su disposición alrededor de una veintena de efectivos, incluyendo a Veiga y Carlos Domínguez a la que vez que descontando a Mina y Denis. Carlos Mouriño volverá a comparecer el 1 de agosto para hablar ya exclusivamente de la planificación deportiva. Para entonces en Príncipe esperan haber cerrado los fichajes del portero Marchesín y del defensa Mingueza. No se descarta tampoco que se haya resuelto ya también la contratación de Carles Pérez, que en todo caso se considera casi segura.

Coudet piensa en Carles Pérez como acompañante de Iago Aspas en una delantera dinámica. Con la alternativa de mover al catalán a la derecha para que el socio de Aspas sea Mayoral. El madrileño, que está con el Real Madrid en la pretemporada, acabará saliendo. El Celta parece más próximo a él en cuanto a convicción. El Getafe juega la baza de su inminente paternidad, lo que podría invitarle a quedarse en la capital. La situación debería resolverse la semana que viene. Si Mayoral no viene, el Celta activará otras opciones.

Quedará entonces un fichaje más; el de un centrocampista. Y con esto se cerrará la plantilla si el Celta no es capaz de liberar la ficha de Denis. Si se consiguiese, entonces cabría un fichaje más, de jugador de banda. Y el deseado es el sueco Jesper Karlsson, estrella del AZ Alkmaar, por quien se supone que el Celta ya ha presentado una oferta de 10 millones, lejos de la valoración que el club holandés ha hecho del astro sueco. Más allá del traspaso, el problema es de encaje del salario dentro del tope. El Celta batirá este año su récord presupuestario y en consecuencia, su tope salarial, pero tener "bloqueados" dos de los principales sueldos, los de Mina y Denis, obliga a realizar un encaje complicado.