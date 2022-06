Ni Brais Méndez, ni Fran Beltrán, ni Joseph Aidoo, ni Renato Tapia, ni Javi Galán. La primera venta del verano podría ser Orbelín Pineda solo unos meses después de que el atacante mexicano se comprometiese con el conjunto celeste por cinco temporadas y media.

El internacional mexicano es por ahora el único futbolista del plantel por el que el Celta ha recibido ofertas y el más firme candidato ahora mismo a abandonar el equipo. El Celta maneja diversas propuestas por el jugador. Varias de ellas provienen de México, donde Orbelín goza de una sólida reputación, pero también hay una oferta de un equipo europeo que le club vigués está valorando.

La salida de Orbelín parece inminente. El atacante mexicano no entra en los planes de Coudet, que no le encuentra encaje en su esquema, pero tampoco acaba de convencer a Luis Campos, por lo que el Celta ha tomado la decisión de venderlo este verano. El club necesita hacer caja para financiar los nuevos fichajes y el traspaso del mexicano podría permitirle conservar a otros futbolistas que el club ha puesto en el mercado, pero de los que preferiría no desprenderse, como Brais Méndez o Fran Beltrán.

Orbelín ya había asumido su salida del club, aunque inicialmente se barajaba la posibilidad de una cesión a un equipo que pudiese garantizarle los minutos que le han faltado en estos últimos seis meses en el Celta. Varios equipos mexicanos, entre los que se cuentan Chivas y Toluca, han tanteado la posibilidad de recuperarlo, pero en los planes del futbolistas no está por el momento regresar a su país. A pesar de su falta de protagonismo con el Celta, donde no hay llegado a jugar 100 minutos desde enero pasado, el jugador busca equipo en España o en alguna liga importante del fútbol europeo.

Al Orbelín, que en la madrugada de ayer concluyó su participación con la selección en la Liga de Naciones de la Concacaf, se le ha relacionado últimamente con el Rayo Vallecano, aunque el equipo madrileño quería una cesión y no un traspaso, como desea el Celta.