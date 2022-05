La falta de minutos ha pasado factura a Orbelín Pineda, que 5 meses después de su desembarco en el Celta ya busca una salida que le permita disponer de protagonismo que no ha tenido LaLiga con Eduardo Coudet. El extremo mexicano no encaja en el esquema del Chacho, que no pidió su fichaje y considera que Pineda, pese a su larga trayectoria en la Tricolor y respetable condición técnica, carece de la intensidad física y la capacidad de trabajo que él exige para tener protagonismo en el conjunto vigués.

Coudet y Orbelín se reunieron antes de las vacaciones para discutir el futuro del mexicano, que firmó en enero pasado a coste cero por cinco temporadas y media, hasta junio de 2027. Durante el encuentro, el entrenador celeste explicó al jugador que no podía garantizarle la próxima temporada los minutos que él necesita para asegurar su presencia en el Mundial de Catar y ambos coincidieron en que lo mejor sería buscar un equipo que le pudiese ofrecer el protagonismo que busca para recuperar la confianza del seleccionador azteca, Gerardo, Tata, Martino. Orbelín no quiere regresar a México, donde podría fácilmente encontrar acomodo. El Maguito prefiere seguir en Europa. Hace poco más de cinco meses que el jugador cruzó el Atlántico para dar un salto en su carrera y no tendría mucho sentido renunciar a su aventura europea sin explorar otras posibilidades. Sus preferencias están en LaLiga, pero no parece sencillo que pueda encontrar equipo en Primera División con lo poco que ha jugado en los últimos meses en el Celta. Desde México se apuntaba ayer la posibilidad de la liga griega, concretamente el AEK de Atenas que dirige el argentino Matías Almeyda, que ya tuvo a Orbelín a sus órdenes en el Chivas. Según el canal mexicano TUDN, el nuevo entrenador del AEK ha llamado a Orbelín para conocer su disponibilidad y el futbolista no ve con malos ojos la posibilidad de recalar en el cuadro ateniense. Quedaría por concretar la fórmula de su salida. El Celta necesita hacer caja y prefiere un traspaso, pero el conjunto griego se inclina por una cesión. De una u otra manera, la salida del Maguito en este verano se da por segura. Orbelín Pineda se encuentra actualmente concentrado con la selección de México en Dallas (EE UU). Tras quedarse fuera de las últimas convocatorias de la Tricolor, el Tata Martino ha incluido al atacante céltico en la lista de 38 jugadores para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que también está Néstor Araújo. México tiene programados encuentros amistosos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador antes de abordar los compromisos de la Liga de Naciones ante Surinam (12 de junio) y Jamaica (15 de junio). Si no se concreta antes su marcha, Orbelín Pineda deber reincorporarse el próximo 4 de julio a los entrenamientos para iniciar la pretemporada con el Celta. Desde su llegada al club celeste a comienzos del pasado mes de enero el atacante mexicano ha disputado apenas 93 minutos repartidos en siete encuentros.