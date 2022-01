Mouriño gana el pulso

Carlos Mouriño ha terminado por barrer a Intermedia Sport Player del Celta. El órdago lanzado a finales de julio, cuando advirtió de que ningún futbolista renovaría su contrato con el club de la mano de la agencia de representación que lidera Joseba Díaz, ha dado los resultados que el presidente esperaba. Seis meses después de aquella sorprendente reunión con los padres de los canteranos en la ciudad deportiva de Mos, después de que Intermedia se llevase al alevín Bryan Bugarín al Real Madrid, no queda rastro de la firma en el Celta.

Solo permanece Denis Suárez, parte interesada en la agencia y a quien ya se ha señalado la puerta de salida. El resto de futbolistas han ido buscando desde entonces otros compañeros de viaje lo que en algunos casos ha servido para desbloquear su renovación como en el caso de Gabri Veiga (cerrada a la espera de firma).

Las consecuencias de las palabras de Carlos Mouriño no se han limitado al cambio de representantes de muchos futbolistas sino que incluso ha convulsionado la propia empresa. Varios de los integrantes de la misma como Carlos Rodríguez “Caloi”, Jonathan Aspas, Pablo Couñago y Mateo Míguez han tomado la decisión de dejar Intermedia Sport Player y montar su propia empresa en Vigo.

Esa decisión tiene sus consecuencias inmediatas porque son varios los futbolistas que aún no habían cambiado de agencia, pero que se marcharán con ellos y por lo tanto dejan de estar tutelados por Intermedia. Son los casos de Iago Aspas, cuyo representante es su hermano Jonathan, y de Miguel Rodríguez (Caloi). Esto por ejemplo sirve para desbloquear la situación del delantero redondelano. No era una situación que inquietase al Celta porque su contrato expira el 30 de junio de 2024, pero la dificultad que existía por su relación con Intermedia desaparece de la escena. De hecho, en las últimas semanas Caloi y el Celta ya se han sentado a hablar del futuro del joven atacante. Como en el caso de otros canteranos no debería haber problema para que se alcance un acuerdo para prolongar su relación contractual.

Con la salida de Aspas, de su primo Raúl Blanco (otro jugador representado por Jonathan) y de Miguel Rodríguez, solo Denis Suárez seguirá en el club siendo Intermedia Sport Player su agencia. Los restantes (una docena aproximadamente) han ido saliendo progresivamente. Después de las palabras de Mouriño en Mos se produjo un éxodo de futbolistas que ha afectado sobre todo a futbolistas de la cantera. Eran casi todos jugadores que llegaron a Intermedia de la mano de Caloi, Jonathan, Mateo y Couñago, pero que cuando vieron que la situación se oscurecía no dudaron en marcharse a refugiarse en los brazos de otros agentes o como en el caso de Gabri Veiga o de los cadetes Moha y Camba no comprometerse con nadie. El caso de Veiga es llamativo porque es uno de los objetos más preciados de la cantera céltica. Tras dejar Intermedia ha sido su padre quien han negociado con el club y dejado resuelta la renovación que se oficializará en breve. Muchos agentes han llamado a la puerta a Veiga desde entonces y el jugador y su entorno se están tomando un tiempo para resolver este asunto. Pero otros ya decidieron. Son los casos de Hugo Alvarez (que acaba de ser convocado para la selección española juvenil y es uno de los grandes jóvenes talentos del Celta) que se marcha con Rangel o Gael Alonso que se ha unido a Bahia.

El único asunto que queda por resolver es el de Denis Suárez.Un problema sin solución o, mejor dicho, con la solución evidente y que no es otra que la salida del jugador. Bien en verano o en 2023 si es que Denis quiere arriesgarse a un último año en blanco. Así se lo dejó claro Mouriño. Lo hizo en público y también personalmente cuando ambos se reunieron semanas después del discurso en Mos.

Su caso contrasta con el de Iago Aspas que se sintió dolido con Mouriño debido a las acusaciones que el presidente lanzó contra su hermano, pero que más tarde recondujo la situación después de una charla con el presidente. De hecho, el moañés no ha dudado en salir de Intermedia para ir con Jonathan a la nueva agencia de representantes. Nada que ponga en peligro la próxima negociación de su contrato con el Celta.

Bryan Bugarín también deja la agencia que le llevó al Real Madrid

En esta historia tormentosa entre el Celta e Intermedia Sport se da otra circunstancia curiosa y es que el futbolista que originó el conflicto ya no pertenece a la agencia en cuestión. El enfrentamiento estalló después de que el alevín Bryan Bugarín, protagonista de la última edición de LaLiga Promises, abandonase el Celta para fichar por el Real Madrid, a donde llegó de la mano de Intermedia. Para esta empresa era importante ofrecerle al equipo blanco a quien con diferencia había detacado como el mejor alevín de España. Pues seis meses después Bugarín también ha roto su relación con Intermedia. Los asuntos del joven futbolista están ahora mismo en manos de una prestigiosa agencia internacional, Wasserman. Esta firma estadounidense tiene el negocio muy diversificado y en los últimos años se ha consolidado como una de las más potentes del mercado deportivo mundial. El baloncesto y el golf son dos de los terrenos donde su presencia está más consolidada. Tras llegar a un acuerdo hace poco tiempo con “Top Value” su cartera de futbolistas de primer nivel es muy extensa y en ella aparecen numerosos internacionales de diferentes países. Bryan Bugarín es una de sus recientes captaciones y también la más joven. De este modo se produce la curiosa paradoja de que el matrimonio Intermedia-Bugarín, que durante el pasado verano prendió la mecha del problema con el Celta, ha terminado por ser una relación más bien efímera.