Denis Suárez ha concedido una entrevista al cómico vigués Miguel Lago en Comedy Room TV. Denis ha hecho profesión de celtismo y ha asumido una postura conciliadora en el conflicto entre el club y su agencia de representación, Intermedia Sport Player, a la que el presidente, Carlos Mouriño, ha vetado por lo sucedido con el canterano Bryan Bugarín.

Mouriño reveló en su última comparecencia pública que había hablado personalmente con Denis y que el salcedense conocía su situación: si continúa trabajando con esa agencia, el club jamás afrontará la renovación de su contrato, que concluye en 2023. En tal caso, Denis tendrá que venir con una oferta de traspaso o se arriesga a estar sin jugar durante su última temporada de contrato.

"No me esperaba que mi conversación con Mouriño se hiciese pública. Hizo pública él su versión, lo que él me dijo a mí. Yo nunca me he puesto en contra del club. No tiene ningún sentido", asegura Denis. La directiva interpretó que se ha posicionado en contra del Celta cuando Denis retuiteó con emoticonos de aplauso una comunicado de Intermedia Sport Player que exigían la rectificación de Mouriño.

Denis cree que el celtismo no pone en duda su compromiso: "La gente sabe cómo soy. Que haga otras cosas en mi tiempo libre no quiere decir absolutamente nada, yo lo dedico a formarme y en dedicarme a cosas que me gustan", aclara. De hecho, el Celta tiene un acuerdo con una empresa de nutrición en la que participa Denis.

Al centrocampista sí se le advirtió que no debía mezclar sus intereses en el campo de la representación con su condición de jugador del Celta después de que hubiese hablado con algún compañero. Denis, en todo caso, rechaza cualquier implicación en la marcha de Bugarín al Real Madrid: "Yo no tomo ninguna decisión en esa empresa. Un niño de 12 años se va porque los padres quieren que se vaya. En el caso en particular, porque el padre quería irse al Real Madrid".

"Estoy centrado en la temporada, en quedar entre los seis primeros", asegura Denis. "Para conseguirlo, el primero que tiene que estar centrado soy yo". Reconoce que le sorprendieron las declaraciones de Mouriño, pero sin que eso haya afectado a su planificación deportiva: "Me extrañó, pero es el presidente, yo soy un empleado. Tengo que trabajar, jugar y cambiar las cosas en el campo".

Confirmó el jugador que tuvo varias ofertas para irse este verano, tres y concretamente una del Milan. Decidió seguir, como le había garantizado al entrenador: "Le di mi palabra a Coudet de que no me iba a ir".

Denis repasó su historia de amor con el Celta y cómo aceptó irse al Manchester City porque económicamente le convenía al club en una época en la que la plantilla profesional llevaba varios meses sin cobrar. De hecho, aunque el Barcelona también lo quería, asegura que él hubiera preferido quedarse: "Si me hubieran dado la oportunidad de haber participado de aquel Celta con Herrera en Segunda División, claro que hubiese renunciado al City. Sin ninguna duda".

Mouriño reconoce que Denis estaba destinado, en sus previsiones, a ser el próximo emblema del club cuando Aspas y Mallo se retiren. Denis no descarta prolongar su carrera en Vigo más allá de 2022, pero no lo puede asegurar: "No sé lo que va a pasar. Obviamente me gustaría retirarme aquí, pero todo es muy impredecible".