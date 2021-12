El presidente del Celta, Carlos Mouriño, ha dejado claro hoy que la situación de Denis Suárez no ha cambiado en las últimas semanas con respecto a lo expuesto en verano cuando, a raíz del “caso Bugarín”, el dirigente dejó claro que Denis no renovaría con el Celta y que lo mejor era que se encontrase un destino antes de entrar en el último año de contrato (finaliza en junio de 2023). A la conclusión de la junta de accionistas, Mouriño aseguró que “la situación es la misma, no ha cambiado nada. Fuimos muy claros explicando su situación”. Sobre la posibilidad de que salga en este mercado –algo que descarta Denis y no quiere Eduardo Coudet–, el presidente del Celta advirtió que “acabar la temporada va a depender de él y de nosotros. No lo sé… si hay también algún equipo que lo quiera. Sabes que en los fichajes de Denis o de cualquier jugador, unas veces pasan ofertas, otras no, otras veces viene el jugador que se quiere marchar…”.

Denis Suárez: "Me gustaría retirarme aquí pero obviamente no sé qué va a pasar" De todos modos, el presidente del Celta no espera un invierno especialmente movido desde el punto de vista del mercado. Explicó Carlos Mouriño que “espero poco movimiento, creo que no va a haber muchas operaciones. Todos los clubes estamos en el tope que permite LaLiga, que está muy restringido. Es muy complicado que el mercado se mueva mucho. No es que nosotros no tengamos margen, es que no lo tienen los equipos. Todos estamos muy limitados”. En sentido matizó que “nosotros no negamos que pueda haber fichajes, lo que decimos es que la situación es muy complicada y en este momento no vemos muchas posibilidades de que entren o salgan jugadores del Celta”. “Nosotros no negamos que pueda haber fichajes, lo que decimos es que la situación es muy complicada" Otro de los asuntos de actualidad en el Celta es el que tiene que ver con Orbelín Pineda, jugador que llegará al club vigués en este mercado de invierno aunque el club aún tiene que hacerle hueco en la plantilla ya que tiene las tres plazas de extracomunitarios ocupadas por Tapia, Cervi y Galhardo. Mouriño no aclaró cuándo llegará el mexicano –en su país ya se ha liberado y podría llegar para el comienzo de los entrenamientos el 27 de diciembre– y puntualizó que “es cierto que hay que esperar a tener la plaza de extranjero para poder registrarlo. Hay todo enero para poder inscribirlo. Esperemos que antes de que termine enero podamos tener la plaza. Estamos trabajando en eso y también los jugadores con sus agentes. Hay posibilidades de que podamos solucionar el problema”. El Celta expulsa a la agencia de Aspas y Denis por el “caso Bryan Bugarín” CELTA DE VIGO Leer más Por último, Carlos Mouriño ratificó su compromiso con el desarrollo de la ciudad deportiva de Mos y no descartó, como hizo la alcaldesa de Mos, que haya una importante zona comercial: “El proyecto está vivo y vamos a seguir trabajando en él. Como siempre decimos asuntos como el centro comercial depende de los permisos”.