El Celta expulsa a la agencia de Aspas y Denis por el “caso Bryan Bugarín”

La fuga de Bryan Bugarín, el niño de 12 años que deslumbró en la última Liga Promises con el alevín celeste, al Real Madrid ha generado en el Celta un terremoto que ha sacudido la entidad desde sus cimientos, con réplicas de severa magnitud en el primer equipo que ponen en riesgo la continuidad en en el club de emblemas como Iago Aspas o Denis Suárez una vez que finalicen sus actuales contratos.

La bomba incendiaria la soltó Carlos Mouriño con el anuncio de que el Celta ha roto toda relación con la agencia Intermedia Sport Player, por organizar “subastas de niños”. La firma señalada por el presidente del Celta cuenta entre sus socios a Jonathan Aspas y ejerce la representación de Iago Aspas y Denis Suárez, entre otros futbolistas profesionales, y de más una decena de jóvenes promesas de la cantera en diferentes equipos de las categorías inferiores.

“Es una decisión drástica, durísima, que nos puede costar dos años de cantera, lo digo con gran dolor porque para mí la cantera lo es todo y este es uno de mis peores días desde que soy presidente del club”, espetó Carlos Mouriño en la tarde del pasado jueves en un acto en la ciudad deportiva con padres de jugadores y técnicos de las categorías inferiores del club. “El mercantilismo es inadmisible con niños de esas edades”, remarcó Mouriño, que denunció que “las pujas de niños chocan frontalmente con los valores que caracterizan al Celta”.

📢 O presidente do @RCCelta , Carlos Mouriño, Carlos Hugo e algúns responsables de #ACanteira estiveron coas nais e pais dos canteiráns para falar sobre o freo ao mercantilismo no fútbol base. 📝 https://t.co/y5S0moY7Qm #RCCelta #CidadeDeportivaAfouteza pic.twitter.com/rygpBMCCXD

Pero la cruzada emprendida por el presidente trasciende a las categorías inferiores y afecta de lleno al primer equipo. “Los que tengan contrato profesional con esta agencia verán sus contratos languidecer, el resto tienen carta de libertad para fichar con quien quieran porque en el Celta no tienen cabida”, advirtió Mouriño. Esto significa que el club expulsará a todos los chicos de la cantera que estén representados por Intermedia y no renovará los contratos profesionales de los jugadores que sigan vinculados a esta agencia. Entre estos últimos se cuentan Iago Aspas y Denis Suárez, cuyos actuales contratos expiran en junio de 2023 (el año del centenario), y jóvenes activos de la cantera que ya han debutado con el primer equipo, como Gabri Veiga o Miguel Rodríguez, además de una decena de chicos en los diversos equipos inferiores.

La agencia de representación a la que el Celta vetaba esta mañana por el Caso Bryan Bugarín respondió a las acusaciones con un comunicado Leer más Aspas y Denis defienden a Intermedia Sport en su guerra con el Celta

El futuro de todos ellos en el Celta está en el aire. También el de Iago Aspas y Denis, que mantienen una estrecha vinculación con esta agencia. Ambos respaldaron sin fisuras a sus representantes en las redes sociales, confirmando una fractura de consecuencias impredecibles.

El presidende acusa a los intermediarios de "mercantilistmo" y de "subastar niños"

No parece que drástica decisión de Mouriño sea fruto de un mero calentón. El presidente escenificó con esmero su comparecencia en un multitudinario acto vespertino en la ciudad deportiva ante los integrantes de las categorías inferiores del club y los familiares de los canteranos. La contundencia de sus palabras invita a pensar que no hay marcha atrás. “Me parece una vergüenza que niños de 11 años se estén subastando por todos los equipos de España por mil euros. Lo debemos dejar claro. El Real Club Celta está por encima su presidente de los padres y está por encima de los agentes. Si nos equivocamos, nos vamos a equivocar creyendo que hacemos lo mejor para el club”, surbrayó.

Nuestra filosofía es clara: conjunto, unión, ir todos de la mano. Buscamos el modo de inculcarles valores y de que crezcan de la manera más sana posible”, proclamó Mouriño, que contrapuso las prácticas de Intermedia a la filosofía de cantera del Celta. “Nosotros preparamos a los niños para la vida, y, si triunfan en el fútbol, todavía estaremos más orgullosos y aplaudiremos más”, apostilló.