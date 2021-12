El día que el pequeño Bryan Bugarín cambió la camiseta de las categorías inferiores del Celta por las del Real Madrid se desató un huracán que amenaza con arrastrar a Denis Suárez lejos del club vigués. Porque a raíz de la salida del niño, ligado a la agencia de representación que también defiende los intereses de Denis o Aspas, Carlos Mouriño aseguró que el club dejaría "languidecer" los contratos de todos los futbolistas de Intermedia Sport Player.

Con Iago Aspas la sangre no llegará al río, pero el tema Denis Suárez lleva meses enrocado. El presidente ha reiterado en varias ocasiones que no dará su brazo a torcer mientras el centrocampista de Salceda siempre ha mostrado su predisposición a seguir en el Celta, pero sin romper su relación con sus representantes. El canterano es, además, una de las piezas más importantes en los esquemas de Eduardo Coudet.

Uno de los capítulos más extraños de toda esta polémica tuvo tugar en las redes sociales hace unas semanas, cuando Carlos Álvarez, nieto de Carlos Mouriño, refrendó un hilo de Twitter en el que se cuestionaba el rendimiento de Denis Suárez. Aquella acción, que muchos interpretaron como otra señal del entorno del presidente por señalar al salcedense, contribuyó a polarizar todavía más a la afición a favor o en contra del centrocampista. Y desde aquel 29 de noviembre, Denis Suárez no se había pronunciado, hasta ayer.

Denis Suárez también quiso acordarse de aquel hilo que replicó el nieto de Mouriño. Lo hizo con retranca. Para ello abordó directamente a Celtangana, el autor de la publicación en Twitter y que también participa en las tertulias en directo del canal de Twitch "Tenías que haber tirado podcast". Durante la emisión del programa de ayer, Denis apareció en el chat en vivo para mandarle un mensaje a su crítico: "Te vigilo, celtangana". Acompañó sus palabras de el emoticono del guiño del ojo. Pocas conclusiones se pueden extraer de esta aportación de Denis Suárez a la polémica más allá de que el jugador quiso demostrar que está pendiente de todo lo que sucede a su alrededor.

Dejadme en paz. pic.twitter.com/g5psFDB5ce — Gabriel Veiga Novas Enjoyer (@celtangana_) 19 de diciembre de 2021

"La situación de Denis no ha cambiado"

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, recalcó el pasado sábado que la situación de Denis Suárez no ha cambiado en las últimas semanas con respecto a lo expuesto en verano cuando, a raíz del “caso Bugarín”, el dirigente dejó claro que el futbolista no renovaría con el Celta y que lo mejor era que se encontrase un destino antes de entrar en el último año de contrato (finaliza en junio de 2023). A la conclusión de la junta de accionistas, Mouriño aseguró que “la situación es la misma, no ha cambiado nada. Fuimos muy claros explicando su situación”. Sobre la posibilidad de que salga en este mercado –algo que descarta Denis y no quiere Eduardo Coudet–, el presidente del Celta advirtió que “acabar la temporada va a depender de él y de nosotros. No lo sé… si hay también algún equipo que lo quiera. Sabes que en los fichajes de Denis o de cualquier jugador, unas veces pasan ofertas, otras no, otras veces viene el jugador que se quiere marchar…”.