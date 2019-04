El pequeño Aspas de 11 años que criticaba a los árbitros: "Son un pouco pufeiros"

???Entrevistamos a @aspas10 nada máis rematar o adestramento desta tarde! E como non, quixemos ver a súa reacción ao amosarlle o vídeo no que sae con só 11 anos. Parece que xa daquela non lle gustaban moito os árbitros...??

Mira a entrevista completa ??https://t.co/3sceOQjqtG pic.twitter.com/qq3Tly0RUv