A COVID-19 impide que non se celebre coma sempre, pero non por elo os galegos deixaremos de festexar o día da nosa patria. Sempre foron xornadas moi festivas, de festas patronais de pequenas aldeas, vilas e grandes cidades que honran ao Apóstolo Santiago, días de reencontros e comidas familiares ou entre amigos. Este ano, como o pasado será diferente, pero o que non faltará a ser a música, con diferentes concertos e actuacións programadas nos diferentes concellos da bisbarra, ao igual que tamén outro tipo de actividades lúdicas e culturais.

En Baiona xa o anunciaran o mes pasado, que unha das dúas semanas máis potentes da súa programación de verán sería a vindeira, “dedicada a nosa terra e a nosa cultura”. O xoves e venres concerto ás 21.00 horas no Parque da Palma, actuarán Tres pesos e Guadi Galego. E o sábado e domingo o escenario elixido será a praza de Santa Liberata, o día 24 ás 21.00 horas actuará a Escola de Danza Vila de Baiona e o grupo de gaitas A Seneira e o domingo, ás 13.15 horas, será a quenda de Ardelume.

Precisamente, Guadi Galego, unha das artistas máis relevantes da escena galega actual, ten unha ampla xira este verán por toda a Comunidade, con concertos en moitas das vilas da bisbarra. Así, tras actuar en Tomiño, hoxe farao en Salceda de Caselas e para o 28 de agosto volverá á Guarda, logo de que o outro día realizara unha colaboración co Coro do Conservatorio Municipal, que xurdiu dentro da xira de presentación do seu último disco, “Costuras”

Baixo o nome “Terra… a nosa!” o Concello de Redondela elaborou unha programación específica para estes días. Haberá cine, coa proxección do filme “Cuñados” na Alameda de Castelao, ás 22.30 horas o venres 23, e música da man de Xabier Díaz & Adufeiras e Sés, que actuarán ás 22.00 horas, no Paseo Marítimo de Chapela o sábado e no Campo da Feira o domingo, respectivamente.

E en Soutomaior soará a gaita de Susana Seivane o sábado 24, cando se suba ao escenario no Peirao de Arcade a partir das 22.00 horas; xa na xornada seguinte haberá sesión vermú a cargo de Raúl & Cía, ás 13.00 horas na Alameda Talo Río.

Na praza do Calvario do Rosal tocarán, o sábado Leilía (21.00 horas) e Os Carunchos (23.00 horas) e o domingo 25 haberá teatro infantil cos Ghazafellos (19.00 horas) e música con Do lusco ao fusco (20.00 horas) e coa banda da Agrupación Musical do Rosal (22.00 horas).

Arbo celebrará o seu Festival Folclórico Internacional, será o sábado 24 na Praza do Concello e o mesmo día en Nigrán, Santiago de Parada celebra as súas festas patronais con Proxi como actuación estelar, ás 22.30 horas no torreiro, previamente pola tarde, ás 19.00 horas, haberá un espectáculo infantil “Carusso Carulo. El chef mágico”, e na xornada seguinte concerto da Banda de Música de Belesar, ás 13.00 horas.