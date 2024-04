La familia Campos no deja de estar en el foco mediático. Las hijas de María Teresa llevan meses acaparando titulares. Tras el fallecimiento de su madre, la polémica no ha dejado de rodearlas y parece que esto empieza a estar afectando a su salud.

En las últimas semanas, las duras declaraciones públicas del hijo de Carmen Borrego y la vuelta de Edmundo Arrocet a hablar sobre María Teresa y sus hijas, ha terminado por hacer estallar a Terelu Campos. La mayor de las Campos está harta de esta situación y así lo ha manifestado en 'D corazón' en TVE.

"No puedo más, te prometo que no puedo más. No hay tregua", espetó mientras bromeaba con tomarse unos días de "reflexión" al igual que hizo el presidente del Gobierno.

"Yo sé que hablo y que me siento en un programa de televisión, pero eso no justifica que no me quiten el pie del cuello", añadió. "Hay personas que hablan de mí y no me han visto en su vida, con las que ni siquiera he tenido una conversación telefónica. ¿Cómo se comprueban las cosas ahora? Si yo no estoy y soy la otra protagonista. Yo no tengo medios para evitar que alguien diga lo que le dé la gana. Yo eso no lo puedo parar porque no tengo el poder."

Aunque el regreso de Bigote Arrocet no es lo único que le perturba. La exclusiva de su sobrino hablando lo más grande de Carmen Borrego tampoco le ha sido algo fácil de gestionar. "A mí se me parte el alma y, si alguien piensa que no, es que no me conoce o no nos conoce como familia"

"Me puedo callar más mis injusticias que las que les hacen a los míos... No puedes quedarte toda la vida callada, sobre todo cuando sabes que eso no es así", terminó diciendo Terelu.