Quejas por el abandono del Skate Hole de As Sinas

Totalmente inundado. Así se encuentra el skate hole que se encuentra en las inmediaciones del estacionamiento de As Sinas, en Vilanova de Arousa, una situación que lo ha dejado inutilizado y que se repite desde hace mucho tiempo después de que se registren lluvias. Usuarios de esta infraestructura y del pump track próximo lamentan que el Concello construya este tipo de elementos para después “desentenderse de su mantenimiento, que debería ser constante”. No es la primera vez que existe esta queja, e incluso, el Concello llegó a realizar un mejor drenaje del skate hole, pero la obra no ha dado el resultado esperado, ya que continúa inundándose con demasiada periodicidad, dificultando la práctica de este deporte en ese lugar.

