María Jesús Rolán: "En Cruz Roja tenemos que atender a través de ventanilla porque no tenemos espacio para una mayor privacidad"

Cruz Roja celebra hoy su Día Mundial. Una fecha que apunta a ser la última que la agrupación de Vilagarcía celebrará en su actual sede. Sus nuevas dependencias, que estarán ubicadas en la calle Ramón López Piñeiro, podrían ser una realidad antes de que finalice el año.

María Jesús Rolán, presidenta de la delegación vilagarciana, manifestó al respecto que “continúan las obras, pero ya están en el tramo final. Confiamos que antes de diciembre podamos ya contar con las nuevas dependencias”.

La realidad actual de Cruz Roja Vilagarcía, en lo que a instalaciones se refiere, se reduce a un pequeño espacio en el bajo del albergue de la Plaza de la Constitución. “Tenemos que atender a través de una ventanilla porque, cuando el aula está ocupada, no tenemos ningún tipo de privacidad para escuchar la petición de ayuda de los usuarios. Donde estamos no hay ninguna posibilidad de ampliación y la necesidad de más espacio es prioritaria”.

Actual local de la asociación en la planta baja del albergue. / Iñaki Abella

La posibilidad de contar con despachos en el local contiguo a la residencia Divina Pastora supondrá una mejora asistencial de la que no duda Rolán Villaverde. “No solo se dará un paso adelante necesario en la asistencia, sino también en el desarrollo de los talleres. Es mucha gente la que pasa por Cruz Roja y llevamos años demandando más y mejores espacios”.

Por otro lado, el futuro del albergue está garantizado. Si bien no son pocas las voces que demandan una ampliación del número de plazas –actualmente tiene una capacidad para 10 personas–, Cruz Roja no tiene autonomía para decidir al respecto. Cabe señalar que se trata de una propiedad donada para servicios públicos al Concello de Vilagarcía. Con todo ello, María Jesús Rolán considera que “es un edificio sobre el que nosotros no podemos decidir. De todas formas, se podría usar el espacio que ahora ocupan nuestras oficinas para ampliar el número de camas”.

En lo que respecta a la dinámica diaria asistencial de Cruz Roja en Vilagarcía, su presidenta resalta que “hay muchísimo trabajo. Trabajamos con jóvenes, familias de acogida, refuerzo escolar... También realizamos actividades de ocio para familias necesitadas, charlas en institutos, campañas de prevención sexual y acoso escolar. Y todo ello gracias, sobre todo, a los voluntarios con muchas ganas de colaborar”.

Los datos de actividad de Cruz Roja en todo O Salnés en 2023 descubren las altas cargas de trabajo. Sin ir más lejos, se prestó ayuda a 221 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad en cuestiones como alimentación, higiene, pago de suministros y transporte o material escolar.

Una voluntaria realizando labores informativas en la Plaza de Galicia. / Iñaki Abella

Donde ha subido de manera exponencial la demanda de apoyo es en la tercera edad hasta alcanzar una atención a 753 personas el año pasado. Apunta María Jesús Rolán que “se hace mucho acompañamiento. Mucha gente mayor, después de la pandemia, perdió mucha vitalidad y relación social y muchas de ellas viven solas”. En este sentido, se realizan desde visitas domiciliarias a talleres de memoria o psicomotricidad.

También se atendió a 765 personas en el sumatorio de ayuda informativa, orientación y gestión de trámites (329). Otro bloque asistencial que se incluye es la entrega de suministros a domicilio y ayudas para pago de alquiler (249) mientras que por el albergue de emergencia social pasaron el año pasado 187 personas con una ocupación diaria de la mayor parte de las plazas.

Otra área de ayuda que desarrolla Cruz Roja es la que engloba a mujeres (17) en situación de dificultad social que también cuentan con teleasistencia móvil en el caso de violencia de género. Cuatro familias ocuparon en 2023 el apartado de acogida por situación de menores en desprotección.

No se detiene ahí el amparo que presta Cruz Roja. Inmigrantes (73), refugiados (16) o empleo (75) son otras de las carteras de actividad en toda la comarca. En cuanto a ayuda a la juventud se trabajó en promoción del éxito escolar (31), juguete educativo (62), verano verde medioambiental (20), prevención de conductas violentas y educación para la salud (98), consumo de drogas (43) y acoso escolar. Todo ello gracias a la colaboración del Concello y 68 personas voluntarias con más de 1.900 horas de implicación.

