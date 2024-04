Entrecortiñas, o lugar que se namorou da séptima arte

O amor polo cinema atópase na base da posta en marcha do proxecto Entrecortiñas, o nome elixido pola súa sonoridade, para o novo cineclube que naceu na Arousa e que fundaron xente que se coñeceu xa dentro doutras asociacións como o Colectivo Polari ou a Escola de Navegación Tradicional. Todos eles pensaban que existía un vacío importante neste eido e prantexáronse enchelo pondo en marcha este proxecto que arrincou o pasado domingo, coa proxección do documental “Aillados”, do Faiado da Memoria.

Esa primeira experiencia foi todo un éxito, xa que no Auditorio municipal reuníronse case un cento de persoas para ver o documental e despois participar no debate posterior sobre o campo de concentración franquista que acolleu outra illa, a de San Simón. A do domingo foi a primeira das moitas actividades, que serán de balde, nas que está traballando o novo colectivo, que contará cuns 25 socios. O seguinte paso terá lugar o víndeiro 25 de abril, coincidindo coa Revolução dos Cravos proxectarase o documental “Linha Vermelha” de José Filipe Costa, que aborda os acontecementos ocorridos naquela xornada de abril de 2024. A proxección tamén incluirá un debate posterior co obxectivo de contextualizar o ocorrido naquela data de 1974 tan preto do territorio galego. Para a proxección deste documental, o cineclube conta coa colaboración do Centro Cultural Camões. O 3 de maio tamén regresarán ao Auditorio, cedido para a actividade polo Concello, para amosar as curtometraxes que participaron no concurso do Festival Palop-TL, todos eles en versión orixinal.

Aínda recén nacidos, o cineclube quere ir pouco a pouco, tentando facer un mínimo de dúas proxección ao mes e, se é posible nun futuro, lanzarse a organizar algunha semana de cine ou algún curso sobre formación audiovisual.

