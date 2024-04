Cambados se queda sin una nueva residencia al ser excluido del plan diseñado por la Xunta

La decisión de la Xunta de Galicia de no contemplar la construcción de una nueva residencia de la tercera edad en Cambados ha sentado muy mal al grupo de gobierno, encabezado por el socialista Samuel Lago, sobre todo, después de ver los constantes impedimentos que desde la Administración autonómica se pone a la adquisición del asilo a una orden religiosa para que continúe con su funcionamiento.

El alcalde socialista no dudó en lamentar que, de las doce nuevas residencias que se van a hacer en el plan de la Xunta, con una inversión de 18,5 millones de euros, ninguna sea para el entorno de la comarca de O Salnés.

“La Xunta de Galicia no puede seguir haciendo oídos sordos ante una necesidad vital para las personas mayores, no solo de Cambados, si no de toda la comarca”, explicaba ayer Lago. El regidor cambadés insistía en que “es una demanda que llevamos realizando desde hace meses, desde que se conoció la intención de la venta del asilo, por lo que era totalmente factible incluirlo en este plan de inversiones”.

Lamenta Lago que la Xunta no haya tenido en cuenta las reclamaciones del Concello de Cambados para construir una nueva residencia en el municipio o adquirir la existente para mantenerla en servicio, algo que no solo reclama la clase política, sino también gran parte de la ciudadanía cambadesa al ser el asilo todo un emblema del municipio.

“No han tenido la decencia, después de múltiples peticiones, de reunirse con el Concello de Cambados ni contestar a las cartas o a los acuerdos plenarios enviados en los que se le ofrece la colaboración municipal”, explicaba ayer el regidor.

En este aspecto, Lago se pregunta en qué han quedado las supuestas gestiones que “con tanta discreción anunciaba la portavoz local del Partido Popular, Sabela Fole, en plena campaña electoral de las autonómicas”. Continúa Lago preguntándose si “serán la historia interminable o el cuento de nunca jamás, o fue simplemente lo que nos temimos desde el principio, una cortina de humo para engañar a los vecinos de Cambados ante la cita electoral del 18 de febrero. La villa del albariño va a seguir reclamando a la Xunta que se implique en la compra del asilo, o en su defecto, en la construcción de una nueva residencia que garantice las plazas que existen en la comarca de O Salnés, sin obligar a las familias a desplazarse fuera de la comarca.

Suscríbete para seguir leyendo