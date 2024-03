Las asociaciones de vecinos se hacen más fuertes

Impulsar proyectos o realizar peticiones de forma conjunta, en beneficio de los vilagarcianos; intercambiar propuestas socioculturales y experiencias de todo tipo; ofrecerse al gobierno local para emprender juntos una línea de colaboración y, en caso de que sea necesario, ejercer mayor presión para lograr avances en los ámbitos social, educativo, cultural, deportivo, laboral y empresarial.

Esas son, a grandes rasgos, las líneas estratégicas marcadas, como razón de ser y objetivos fundamentales, de una plataforma o federación de asociaciones de vecinos gestada ayer mismo, la cual surge de las inquietudes y compromisos de una docena de colectivos repartidos por todo el Concello de Vilagarcía.

Ramiro Iglesias

Se reunieron ayer en la sede de la asociación vecinal de Trabanca Badiña, ya que de su directiva, capitaneada por Ramiro Iglesias, surgió la idea de buscar este nexo de unión o punto de encuentro y entendimiento entre todos los colectivos sociales de la localidad.

Un movimiento asambleario que se irá perfilando en las próximas semanas y meses y que lleva pareja la solicitud de reuniones con el alcalde, el conjunto del gobierno local y todos los miembros de la Corporación que sean necesarios para exponerles sus intenciones y pedirles apoyo. Pero también para reclamarles un compromiso firme.

Un momento de la reunión. / Noé Parga

Vía de diálogo

Lo primordial, coinciden en señalar los asistentes, es abrir una vía de diálogo, ya que parecen apreciar que en la actualidad no existe o deja mucho que desear. “A veces presentamos propuestas o solicitudes y no tenemos respuesta alguna a corto ni a medio plazo, por lo que no sabemos si es que no se atienden o se ignoran”, reflexionan algunos de los participantes en el encuentro vecinal mantenido ayer en Trabanca.

“Eso es lo que queremos evitar, por eso apostamos por crear un canal de comunicación directa entre los vecinos y el Concello”, espetan.

Más entidades implicadas

Fueron miembros de las asociaciones vecinales de Trabanca Badiña, Guillán, San Roque, Rubiáns y Galáns los participantes. Junto a representantes de la entidades de Faxilde, Cea, Vilaxoán, Carril, Cornazo, O Piñeiriño, A Torre y Sobradelo.

Pero pronto pueden ser más, ya que no todas las entidades existentes han sido convocadas en tiempo y forma, de ahí que se las anime a sumarse a este movimiento.

“Podemos trabajar todos juntos”, insiste en decir Ramiro Iglesias, visiblemente satisfecho con el resultado de la reunión y “la muy buena disposición” de los asistentes.

Algunos de los asistentes. / Noé Parga

Fue, insiste el presidente de la asociación de Trabanca Badiña, “un encuentro muy enriquecedor que nos ha servido para crear un canal de comunicación que nos permita estar en contacto y adoptar medidas conjuntas”.

Aglutinar necesidades

Abundando en ello, confirma que se va a crear “una especie de plataforma vecinal que nos permita aglutinar las necesidades que cada una de las asociaciones pueda identificar y concretar en reuniones de trabajo posteriores”.

El propio Ramiro Iglesias confirma que habrá “reuniones con el gobierno para presentarnos y presentar nuestro plan para canalizar y defender nuestras demandas”.

Vilaxoán Esperta

Algo parecido a lo que aporta Cándido Meixide, el presidente de Vilaxoán Esperta, igual de esperanzado con este movimiento vecinal “que servirá para plantear los problemas que tenemos en común en muchas zonas de Vilagarcía como aquellos otros que se refieren a cualquiera en concreto”.

Se refiere a demandas relacionadas “con el ámbito rural, el mar, saneamiento, cultura y otros muchos ejes de trabajo que se pueden enfocar de manera conjunta, tratando así de obtener respuestas y soluciones”.

Habla también de obras, seguridad viaria, limpieza, recogida de basura, educación y otros capítulos que pueden escribirse desde ahora en la hoja de ruta de esta federación de asociaciones vecinales.

Comunicación eficaz

Abundando en ello, el vilaxoanés incide en que “la clave está en tener una comunicación eficaz y obtener respuestas inmediatas por parte del Concello”, y eso pasa por “unirnos y trabajar juntos”.

A modo de ejemplo señala que “Vilaxoán y Carril podemos tener intereses y demandas comunes en temas relacionados con el mar o los puertos, mientras que los vecinos de Guillán, Galáns, A Torre y tantos otros pueden hacer más fuerza si reclaman juntos canalizaciones de pluviales, saneamiento u otras mejoras similares”.

De ahí que esté previsto “ir conformando grupos de trabajo para tratar cada problema y mantener comunicaciones que nos permiten abordarlos de forma común”.

La plataforma, indican algunos asistentes a la reunión, “incluso puede servir para conseguir una mejor oferta cultural del Concello o para intercambiar la oferta que tenemos en cada una de las entidades participantes”.