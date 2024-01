Desde un primer momento la familia de la víctima aseguró que aquello había sido una agresión sexual, no sexo consentido, que es lo que alegaba el entonces presunto agresor.

En el juicio celebrado ayer, a puerta cerrada, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, admitió los hechos y aceptó la sentencia para lograr una rebaja en la condena.

Tras el acuerdo de conformidad entre la acusación y la defensa se acordó imponer al acusado una condena de cinco años y medio de prisión, cuatro de ellos como autor de un delito de agresión sexual con penetración anal, además de otro año y medio por las lesiones con deformidad.

Inicialmente la Fiscalía de Pontevedra solicitaba en su acusación una pena de 12 años de prisión por el delito de agresión sexual y otros 9 años como acusado de un delito de lesiones con deformidad grave.

La Fiscalía también pedía diez años de libertad vigilada, además de la habitual inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo de veinte años.

Además de la prohibición de aproximación a menos de cien metros a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que esta se encuentre y la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio directo e indirecto, durante un periodo de 20 años. También reclamaba penas similares por el delito de lesiones con deformidad grave.

En la acusación inicial se solicitaba, además, que el acusado indemnizara a la víctima por las secuelas físicas y psíquicas sufridas por esta agresión, con una valoración de 91.302,83 euros.

El Ministerio Fiscal solicitó la celebración a puerta cerrada de las sesiones del juicio para la protección de los intereses de la víctima, resolviéndose el litigio por conformidad entre las partes al admitir el acusado los hechos.

De lo que no había duda alguna antes de este juicio era de la gravedad de las heridas, de ahí que el sexagenario violado fuera ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Santiago para ser sometido a una compleja intervención quirúrgica.

Baste citar, para entenderlo, algunos de los extractos del parte médico inicial, entregado al Juzgado número 3 de Vilagarcía, donde se decretó el ingreso en prisión del joven catoirense; tenía 22 años en el momento de la agresión.

Aunque hay partes que, a causa de su crudeza, es mejor omitir, puede destacarse que en aquel informe médico inicial se decía que el agresor había mordido a la víctima –él mismo lo reconoció en su declaración inicial– hasta arrancarle parte de la oreja izquierda; además de provocarle desgarros de consideración “con varias trayectorias”.

Me he llevado muchos palos

El joven catoirense tenía una presencia activa en las redes sociales.El último mensaje que colgó en las redes sociales fue justo antes de conocer al vecino de Rianxo con el que después mantendría relaciones sexuales.

Ese mensaje de Roi I.L. decía: "En la vida me he llevado muchos palos, y más que me voy a llevar". Acompañándolo de un característico "jajajaja".