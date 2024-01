El PP ve inasumible la gestión directa de la guardería

El PP de Catoira votó en contra de la propuesta de municipalización de la escuela infantil, realizada en el pleno del lunes por el gobierno del BNG, debido a que lo considera inasumible para las arcas municipales.

“Asumir a cinco trabajadoras para la plantilla do Concello, además de, posiblemente, no estar permitido por la Xunta y suponer la pérdida de la financiación autonómica, gebera un problema añadido para un concello que, según el propio alcalde, está en la ruina”, espetan los conservadores.

Quienes también tumbaron la propuesta del Bloque basándose en que “la chulería y prepotencia” del alcalde lo llevaron a pedir apoyo a la oposición sin consultarla previamente.

María Paz

Y si no lo hizo fue porque dispone de mayoría absoluta, que sin embargo no pudo activar en el pleno, ya que no estaba presente una de las ediles del BNG, María Paz.

Por eso el voto en contra de los conservadores que dirige Iván Caamaño tumbó la propuesta de municipalización haciendo que al regidor Xoán Castaño le saliera "el tiro por la culata".

Algo en lo que abunda ahora el PP vikingo al asegurar que “Castaño es el único responsable del posible cierre de la guardería”.

Dicho de otro modo, que “el futuro de la escuela está en el aire a causa del BNG y su alcalde, porque mientras estaban en la oposición esta guardería siempre funcionó y siempre se pagó a la empresa encargada de su gestión”.

Falta de pago

Sin embargo, “hace meses desde el PP ya alertamos de la falta de pagos y los incumplimientos con esta escuela por parte del BNG, y un chulesco Xoán Castaño aseguró entonces que el Concello asumiría directamente la gestión de la escuela sin ni siquiera haber mirado un papel y sin informarse de si eso era posible y la ley lo permitía”.

Pero “el BNG pasó de eso y de prometer ampliar el horario a dejar a la escuela a las puertas del cierre mientras el alcalde sigue cobrando casi 4.000 euros; a pesar de que ni siquiera con mayoría absoluta es capaz de gobernar y acaba culpando al PP”.

Así pues, “cansados de ver cómo nos menosprecia y presume de su amplia mayoría absoluta”, los conservadores reprochan a Xoán Castaño que “en lugar de asegurar el servicio con la empresa que llevaba años prestándolo, permite que ésta diera el paso de abandonar y todo quede en el aire, sin saber si el Concello puede o no hacerse cargo de la escuela.

Todo ello “sin hablar de sacar el servicio a concurso para que sea otra empresa la que se encargue de ella, como debería ser, ni del coste para el Concello de una escuela que el propio alcalde admite que es muy deficiente económicamente”.