Arousa festexa a lingua galega con teatro, música, andainas e obradoiros

Os municipios de Arousa afrontan hoxe o día grande das Letras Galegas cunha programación variada, na que hai espazo para a música, as “andainas” e o teatro.

En Cambados, a xornada arrinca ás 12.30 do mediodía coa ofrenda institucional do Concello no monumento a Ramón Cabanillas, no Paseo da Calzada. Á unha, a Banda de Castrelo ofrecerá o seu tradicional concerto das Letras, e ás 18.00 horas, o grupo Con de Xido retoma o seu festival, despois do parón da pandemia. Tanto a actuación da banda de Castrelo como a de Con de Xido ían ser nos xardíns de Torrado, pero a previsión de chuvia fixo que o Concello cambadés trasladase o concerto da banda ao Auditorio da Xuventude, e o festival de baile e música tradicionais ao salón José Peña.

En O Grove, a meteoroloxía fixo que o Concello adiase o espectáculo de narración oral “As chaves de lú”, que se representará finalmente o día 31 deste mes de maio, na biblioteca municipal. O pasarrúas de Paradanda-Mecos queda posposto para o día 26, e a feira do libro en galego que se ía facer na rúa Xacobe Barral Otero non se celebrará. Sen embargo, a libraría Espazo Lectoral Nobel abrirá de 11.00 a 14.00 horas, e aplicará descontos no prezo dos libros en galego.

Escolares, durante o acto do salón José Peña. / Iñaki Abella

En Meaño, a xornada de hoxe venres centrase no centro social de Dena, a partir das 12.30 horas. Primeiro, haberá un concerto titulado “Sementes musicais”, e que protagonizan alumnos da Escola de Música Municipal de Meaño.

Despois, será a entrega de premios do concurso de murais, debuxo e relato curto, convocados polo Concello e dirixidos a escolares dos centros do municipio. A xornada concluirá coa actuación do grupo de gaitas e baile tradicional da asociación cultural Penaguda, de Dena.

En Catoira, a Banda de Música de Catoira e a Escola Municipal de Teatro xuntarán os seus talentos nun concerto especial adicado ás Letras Galegas, que este ano rescatan a obra da poetisa Luisa Villalta. A actuación é ás oito da tarde, no Auditorio municipal.

Sen saír de Catoira, tamén está prevista a celebración da 29 andaina popular, que sae ás 10 da mañá do adro do Concello, e que fará un percorrido de nove quilómetros. Trátase dunha actividade organizada polo Ateneo Vikingo, e o primeiro tramo irá polas beiras do río Catoira, ata chegar á ermida de San Cibrán. Desde alí, os participantes subirán ata os muiños de vento, para baixar posteriormente ata a lagoa de Pedras Miúdas. Finalmente, a ruta dirixirase de regreso ao centro da vila. O Ateneo advirte de que a dificultade da ruta é moderada (hai un desnivel postivo de casi 250 metros) e que parte dela non é apta para facer nin con carriños de bebé nin con nenos de curta idade.

Finalmente, o Concello de Pontecesures organizou para mañá sábado unha serie de obradoiros na Plazuela (se chove, faranse no centro social) entre as 11.00 e as 13.00 horas, para a elaboración de xabóns ou un mural con “pingas de galego”. Hai que inscribirse na web municipal ou en redes sociais.

Os nenos foron protagonistas en Cambados

Cambados celebra hoxe a xornada principal da súa programación das Letras Galegas. Sen embargo, onte xa foi un día relevante, coa tradicional ofrenda dos centros de ensino. Máis de 300 nenos e mozos de prácticamente todos os centros do municipio participaron nun acto no salón Peña no que os rapaces leron poemas de Luisa Villalta, bailaron e fixeron interpretacións musicadas de pezas de Rosalía de Castro. En grupos ou parellas, foron subindo ao escenario para recitar, mentres os seus compañeiros os escoitaban sentados nun patio de butacas que xa quedou preparado para o festival de Con de Xido de hoxe. Esta actividade adoita facerse na Calzada, pero onte trasladouse ao Salón José Peña por mor da chuvia. Na Calzada sí quedaron os murais das Letras, que se fan nos colexios e institutos, convenientemente protexidos para resistir o mal tempo. O que non impediu a chuvia foi que os mestres do colexio de Corvillón levasen o ramo de flores ao monumento de Cabanillas do Paseo da Calzada. A ofrenda escolar, organizada pola Concellería de Cultura, que dirixe Liso González, rematou con contacontos musicado a cargo de Bea Campos. Os actos en Cambados durante a xornada de onte completáronse cunha representación teatral da actriz Isabel Risco, titulada “Bravas”, e coa presentación do novo poemario do escritor Ramón Caride, “Indehiscencia”.

"De Vilatriste a Vilalegre”, en Meaño

Outra localidade que xa celebrou onte actividades das Letras foi Meaño. Así, a Praza do Concello acolleu pola tarde, con entrada libre, a representación teatral “De Vilatriste e Vilalegre”, unha peza interpretada por Uxía Algarra Cajide e Roberto Casal Mouriño, sobre un texto de Roi Vilar Ponte.

