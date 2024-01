Castaño acusa al PP de dar la espalda a las familias

Xoán Castaño, líder del BNG y alcalde de Catoira, perdió en el pleno celebrado ayer una votación clave para la municipalización del servicio de guardería. Y todo porque una de sus concejalas, María Paz, no pudo asistir a la sesión.

Así, sin la mayoría absoluta que le dieron las urnas, el voto en contra del grupo mayoritario de la oposición, el PP de Iván Caamaño, fue determinante para frenar este procedimiento, y de ahí la irritación del regidor, que acusa al conservador de “dejar tiradas” a las familias catoirenses.

Habrá otro pleno

En cualquier caso, Castaño ya anuncia que este asunto saldrá adelante más pronto que tarde, ya que convocará una nueva sesión en la que, esta vez sí, hará valer su mayoría absoluta.

La idea es municipalizar el servicio para “acabar con la inestabilidad” de la escuela “tras los problemas de la concesionaria” y poder gestionarla “de forma más transparente y eficiente”.

En cualquier caso, Xoán Castaño no quiere dejar pasar la oportunidad de “sacar la careta” a Caamaño, acusándolo de “poner en riesgo la viabilidad de la escuela infantil” y de “no preocuparse por las familias”, a las que deja, aunque sea temporalmente, “sin un servicio fundamental para la conciliación”.

Lo cierto es que el BNG no se explica por qué el PP votó en contra de la propuesta de gestión municipal del servicio ahora que la concesionaria actual está a punto de dejar de prestarlo.

Pero es que Iván Caamaño y el PP “no explicaron sus motivos o argumentos, demostrando que no les interesa dar servicios a los vecinos, sino que solo persiguen bloquear las propuestas de este gobierno, aunque sepan que son positivas para la gente”, reflexiona el líder nacionalista.

"Palos en las ruedas"

Dicho de otro modo, que “no quieren dar calidad de vida a los catoirenses y se dedican a poner palos en las ruedas, diciendo que no a todo por simple enfrentamiento político”.

Una conclusión a la que también llega el BNG cuando aduce que la concejala conservadora Estefanía Frieiro “fue usuaria de la escuela infantil municipal hasta hace poco tiempo”.

Dicho esto, Castaño explica que en esta ocasión el voto afirmativo del PP era necesario porque, para un trámite de estas características, es preciso sacarlo adelante en el pleno por mayoría absoluta, algo que conseguirá en una próxima sesión, cuando el gobierno local vuelva a disponer de sus seis votos.

Por eso garantiza que el servicio municipal de guardería “se pondrá en marcha cuanto antes”, dado que “la empresa está cubriendo ahora la actividad obligada por el Concello”.

Y una vez lograda la municipalización de esta escuela, “este gobierno habrá cumplido su compromiso de priorizar los servicios sociales a pesar de la mala situación económica del concello”, sostiene el jefe de filas del Bloque.