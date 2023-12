🔴#AXEGAInforma dun accidente mortal en #Cambados.



Unha muller e un menor faleceron ao colidir un camión-cisterna e un coche na VG-4.3, quilómetro1, #Vilariño.



Carga do camión non afectada pero si, perda do combustible do propio vehículo pola estrada. 1/2 pic.twitter.com/BYoVtCUsng