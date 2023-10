Vilanova reduce las infracciones penales en un 6% en los ocho primeros meses del año

El Concello de Vilanova celebró ayer una junta local de seguridad que estuvo presidida por la subdelegada del Gobienro en funciones, María Isabel Alonso, y en la que participaron el alcalde Gonzalo Durán y diferentes mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Municipal.

El encuentro tuvo una duración de casi dos horas y, tras analizar todos los datos aportados por los mandos de los cuerpos de seguridad, se observó que las infracciones penales en el Concello arousano se redujeron en un 6,27% con respecto a 2022 durante los primeros ocho meses del año.

La mayor caída se registró en los delitos contra la seguridad colectiva, tales como hurtos o robos, que descendieron un 48% con respecto al año anterior, y en las infracciones administrativas, aquellas pequeñas sanciones relacionadas con drogas o tenencia de armas, que experimentaron un descenso interanual del 35%. Además, la tasa de esclarecimiento de los delitos se sitúa en el 50%.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio y contra las personas, se observan cifras similares a las del año anterior. En líneas generales, todo indica que la actividad delictiva es escasa y Vilanova es una localidad bastante segura, ya que desde enero a agosto de 2023 se registró menos de una infracción penal al día en el municipio.

Estos son los datos generales, pero hay determinados casos que han ocurrido en Vilanova que estuvieron encima de la mesa durante el encuentro de la junta local de seguridad.

Uno de estos casos es la situación de convivencia entre vecinos en As Sinas, donde se han registrado amenazas, e incluso, se han llegado a pinchar ruedas. Durán explicaba al término de la junta que, por un lado, “donde hay problemas hemos reforzado la presencia policial pero, en el caso concreto de As Sinas, existen varias denuncias contra un vecino y ahora el caso se encuentran en manos de los jueces, que son los que decidirán al respecto, esperemos que se calme todo un poco”.

En lo que respecta al intento de incendiar su vivienda, Durán reconoció que no había datos nuevos. “Nosotros hemos puesto toda la información en manos de la Guardia Civil y ahora solo resta reunir las pruebas”. El regidor no dejó pasar la ocasión para asegurar que “en el pueblo todo el mundo sabemos quien ha sido y acabará siendo descubierto por la justicia, no tengo ninguna duda”. Reconocer que “la investigación está muy parada, pero esta gente acostumbra a cometer otro tipo de delitos, por eso nos choca que no esté ya en la cárcel, ya que los coches de alta gama no los tiene por descubrir un pozo de petróleo en una de sus propiedades”.