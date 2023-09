El cuatripartito llega tarde a la vuelta al cole con numerosas obras sin terminar

La endiablada situación política en la que estuvo inmerso el Ayuntamiento de Cambados desde la investidura como alcalde del socialista Samuel Lago hasta el 22 de agosto, que es cuando nació formalmente el cuatripartito, ya está teniendo consecuencias graves en asuntos relevantes de la gestión municipal. Y es que numerosas obras de puesta a punto prometidas a los colegios han quedado sin ejecutar antes del regreso de los estudiantes a las aulas.

Algunos trabajos ni siquiera se ejecutarán de forma inminente y quizás haya que esperar al primer trimestre de 2024 para que se contraten, pues podría no quedar dinero suficiente en las arcas municipales.

Además, la planificación deben hacerla conjuntamente José Ramón Abal (concejal de Cambados Pode, y responsable de Urbanismo) y Liso González (edil del BNG, y encargado del área de Ensino), pero el primero de ellos todavía no se ha incorporado a trabajar de forma estable en el Ayuntamiento.

José Ramón Abal ha manifestado que está terminando unos “proyectos personales” y que estos días los está dedicando a la vendimia de albariño, por lo que todavía no ha podido incorporarse completamente a su trabajo como edil liberado. Tampoco está cobrando por ello, y se dará de alta en la Seguridad Social el 1 de octubre.

“Evidentemente, esos dos meses de incertidumbre generaron una cierta parálisis”, admite el concejal de Urbanismo, José Ramón Abal, cuando se le pregunta si la anómala situación política que vivió Cambados en verano ha influido en la deficiente planificación de las obras en los colegios. Según él, el complicado parto del cuatripartito le llevó a centrarse en unos proyectos personales que ahora debe finalizar antes de volcarse a tiempo completo en el trabajo municipal.

“Durante este tiempo he estado en contacto con el personal del departamento y he estado atendiendo a los vecinos para resolver problemas puntuales”, aseguró ayer Abal. Según él, se incorporará de forma definitiva al Concello a finales de este mes. Será entonces, presumiblemente, cuando se siente con su homólogo de Ensino, Liso González para decidir entre los dos cómo y cuándo se harán las obras que faltan en los colegios.

Liso González también admite que los vaivenes que sufrió la política cambadesa entre el 17 de junio y el 22 de agosto han influido en que el Concello haya llegado tarde en los colegios. “Tenemos que tomar nota, y que esto no vuelva a suceder” . Los ayuntamientos son los responsables de las obras de mantenimiento y puesta a punto en los colegios, y generalmente las hacen durante las vacaciones escolares de verano. Pero en Cambados han quedado bastantes sin hacer. Algunas obras que han quedado pendientes son el cambio de uralitas del pabellón del colegio de Vilariño, o la reconstrucción de un muro del Antonio Magariños.

Liso González ha pedido disculpas a los directores, y les ha transmitido que irán haciendo las obras en los próximos meses, pero sin dar plazos concretos.

¿Qué ha pasado para que se haya llegado a esta situación? El Ayuntamiento de Cambados no tuvo un gobierno estable durante dos meses debido a los tira y afloja entre José Ramón Abal (Cambados Pode) y los partidos de izquierda. Abal no acudió al Concello para tomar posesión de su cartera de Urbanismo en todo el verano, y aunque el alcalde, Samuel Lago, afirmó que había asumido él mismo esas funciones de forma temporal y que se estaba trabajando en los colegios, la realidad parece indicar que no se estaba haciendo con la intensidad y la planificación necesarias.

Liso González, por su parte, tomó posesión de sus concejalías el 12 de julio, pero se encontró con las manos atadas en lo referido a las obras porque, precisamente, uno de los puntos de fricción entre José Ramón Abal y la izquierda era quién debía coordinar y encargar las obras en los centros educativos.

Los nacionalistas defendían que cada área debía ocuparse de las obras que le correspondiesen a su departamento, pero Abal consideraba esa postura una intromisión que vaciaría de contenido su concejalía. Finalmente, triunfaron las tesis de este último.

En todo caso, Liso González apunta que las obras se han retrasado por otros factores, como lo complicado que es el verano en Cambados debido a la multitud de fiestas que hay, o el hecho de que varios trabajadores pidieron sus vacaciones precisamente en estas semanas para poder ir a vendimiar.