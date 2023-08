Cambados ya tiene gobierno cuatripartito

El concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal, votó ayer con los partidos de izquierda la propuesta de organización del gobierno municipal y los salarios de los ediles liberados. Lo hizo en un breve pleno extraordinario celebrado a última hora de la tarde, con un único punto en la orden del día. De este modo, el edil ha puesto fin a dos meses de incertidumbre máxima, en los que echó un pulso a los tres partidos progresistas y se mantuvo fiel a su estilo de no mostrar nunca sus cartas y de guardar un silencio sepulcral hasta el último minuto. De hecho, hace días que no coge el teléfono a los medios de comunicación y no ha enviado a FARO el comunicado que prometió la semana pasada para explicar la postura de Cambados Pode.

Para romper su silencio, escogió la página de Facebook de su formación política, en la que publicó sobre las 16.00 horas de ayer un comunicado. Poco antes, a mediodía, firmó el acuerdo con PSOE, Somos y BNG, que contempla una liberación de unos 41.000 euros brutos anuales para el alcalde, y otras tres de unos 40.000 para los restantes partidos de gobierno. En su comunicado, Abal manifiesta que, “la plataforma vecinal proporcionará el necesario equilibrio y la estabilidad precisa para crear un gobierno fuerte y competente a la altura de los vecinos”. En el texto se apunta también que, “la izquierda cambadesa cedió ante todas las peticiones”.