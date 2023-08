Vilagarcía se sumerge en sus fiestas patronales con el humor de la tiktokera más “repunante”

Miles de personas celebraron ayer en la calle el comienzo de las fiestas patronales de Vilagarcía. El pistoletazo de salida formal lo dio la tiktokera viguesa afincada en la capital arousana, María Foscaldo, que leyó un emotivo pregón desde el balcón de la casa consistorial. Un pregón en el que hizo un repaso a su trayectoria vital desde que recaló en Vilagarcía en 2009, y en el que no faltó el humor de María Virtudes de Galiñanes, “A Repunante”, el popular personaje que interpreta María Foscaldo (MeryFos) en la red social TikTok.

Las fiestas de Vilagarcía dedicadas a San Roque arrancaron con el pregón y se prolongarán hasta el 20 de agosto, cuando la Batalla de Flores ponga el broche a diez días de celebración. Entre medias, los momentos álgidos serán la Festa da Auga, el miércoles próximo, y el Combate Naval, el sábado 19 a medianoche. La de ayer ya fue una jornada de mucho ambiente en la calle. La plaza de Ravella se llenó de público para escuchar a María Foscaldo, del mismo modo que cientos de personas acudieron posteriormente al atrio de la iglesia parroquial de la plaza de España, donde se celebró la ofrenda floral al santo.

Pero ya antes se respiraba un buen ambiente muy animado en el entorno de A Baldosa, donde se concentran el mayor número de establecimientos de hostelería, y en la plaza de Galicia, donde la compañía Troula Animación puso en escena un animado pasacalles circense que atrajo la atención de decenas de niños.

El pregón

La pregonera de las fiestas de este año fue María Foscaldo, MeryFos, una periodista viguesa que trabajó en FARO y que llegó a Vilagarcía en 2009, donde también estuvo vinculada a los medios de comunicación. En su intervención, relató algunos momentos de sus vivencias en Vilagarcía. Apuntó, por ejemplo, que “hace un año justo, además de como periodista, estaba trabajando fregando portales”. Hasta que su vida dio un giro de 180 grados cuando en septiembre de 2022 publicó un vídeo en TikTok que no tardaría en viralizarse. Poco después nació el personaje que la ha hecho muy conocida en internet, María Virtudes de Galiñanes, “A Repunante”.

El hecho de alcanzar el éxito en internet tras pasar por un bache vital fue el ejemplo que MeryFos utilizó para pedir a quienes la escuchaban en Ravella que, “por favor, no os vengais abajo si las cosas no os salen como pensábais. A mí, durante años tampoco me salieron como pensaba, pero a veces la vida tiene para nosotros algo mejor o simplemente diferente de lo que le pedíamos”.

No faltaron en su pregón píldoras de humor en la que se transformaba en “A Repunante”, haciendo reir al público con ocurrencias sobre Vilagarcía. Como tampoco momentos más graves, como cuando recordó una enfermedad que la mantuvo ingresada varios días en el Hospital, (“bendita sanidad pública y benditos sanitarios”, apuntó, a lo que el público respondió con un aplauso), o en su alegato de la crítica sana.

Finalizado el pregón y la ofrenda floral, la actividad se fue trasladando hacia el entorno de A Xunqueira, donde Don Patricio ofreció el primer concierto de las fiestas. Como MeryFos, Don Patricio es una celebridad en internet. En 2019 sacó el tema “Contando lunares”, y desde entonces se ha convertido en uno de los artistas más escuchados en Spotify.

Otro ingrediente de la jornada fue el Festaclown, que tuvo ayer una de sus jornadas más especiales, con la actuación de Leo Bassi. El cómico deleitó al público en el Auditorio con su espectáculo “70”, sobre la tercera edad.