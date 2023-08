García tiene claro que él no miente con la pirotecnia

El exalcalde de Catoira, Alberto García García, vuelve a la carga para “limpiar su nombre” y demostrar que su sustituto en el cargo, Xoán Castaño, no solo “miente como un bellaco descarada y reiteradamente”, sino que lo hace “actuando por ignorancia y de mala fe para engañar a la opinión pública”.

Todo esto en relación con la polémica pirotecnia de Coaxe (Dimo), a la que se oponen los vecinos y que “siempre rechacé siendo alcalde, como sigo haciendo ahora desde la oposición, por mucho que Castaño y el BNG digan todo lo contrario”, espeta el líder socialista.

Informó desfavorablemente

Recuerda que en su día ya emitió un informe desfavorable y que así se lo hizo llegar a la Subdelegación del Gobierno, que es la que tiene las competencias en este asunto.

Pero eso no es todo, sino que “ese informe desfavorable fue sometido por mi a la ratificación del pleno de la Corporación”.

Y, “por si no fuera suficiente, denegué a la empresa Pirogal S.L. la licencia de actividad para depósito de material pirotécnico el 2 de enero pasado; informando de todo ello a la plataforma vecinal de Coaxe, cuyos miembros tampoco pueden decir que no estaban al tanto de todas las decisiones que se iban tomando”, reflexiona García.

Abundando en unas declaraciones efectuadas con anterioridad, vuelve a garantizar que el pasado mes de junio le fue entregado un informe de la Subdelegación del Gobierno en contra de la pirotecnia.

En consecuencia, que si ahora existe un informe favorable, tal y como sugirió Castaño, “lo que debe hacer el BNG es mostrarlo, mientras que la Subdelegación tendrá que explicar el por qué de este cambio de criterio”.

El desafío

Con estas y otras reflexiones, García quiere insistir en que siempre se opuso al depósito de material pirotécnico, en que informó desfavorablemente su apertura y en que incluso lo denegó, “declarando la ineficacia de la comunicación previa presentada por Pirogal en septiembre de 2022”.

Dicho de otro modo, que “siendo yo alcalde de Catoira, el depósito pirotécnico de Coaxe no se autorizó por el Ayuntamiento ni por la Subdelegación, por lo que ahora solo queda esperar para ver si Xoán Castaño autoriza esta actividad y le concede la licencia municipal, ya que si lo hace tendrá que dar muchas explicaciones a todos”.