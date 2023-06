Samuel Lago trabaja contra el reloj con sus aliados para encauzar de palabra el cuatriparito

Cambados se ha abonado al suspense, como ya hizo en las elecciones municipales de 2015, y pasadas las 22.30 horas de ayer viernes todavía se desconocía quién será investido hoy alcalde de la localidad.

En principio, eso sí, parte con una clara ventaja el socialista Samuel Lago, tras haber alcanzado un acuerdo con el independiente José Ramón Abal. Pero las reticencias del BNG a firmar un pacto de gobierno cocinado en olla exprés puso el eventual nuevo cuatripartito al borde del precipicio durante toda la jornada.

Sin embargo, a primera hora de la noche la situación parecía haberse reconducido hacia un escenario de cierto entendimiento. Poco antes de las 22.30 horas, Samuel Lago apuntaba que se habían acercado algunas posturas, y que aunque no había nada cerrado ni se iba a firmar documento alguno, parecía posible “llegar a algún tipo de compromiso verbal” que garantice la investidura y la futura gobernabilidad.

El pleno está convocado para las 12 del mediodía, y una vez más estará marcado por la expectación y los nervios.

La decisión del Bloque

A mediodía de ayer, el PSOE y Somos Cambados emitieron un comunicado en el que apuntaban que José Ramón Abal se había decantado por ellos. Pero eso no significaba que la investidura del líder socialista estuviese encarrilada.

José Ramón Abal exigía firmar antes del pleno de investidura un acuerdo de gobierno con las tres formaciones progresistas, en el que se especificasen claramente las áreas de trabajo de cada uno y las liberaciones económicas que tendrán los ediles.

Pero el BNG había manifestado un par de horas antes que ellos no iban a sentarse otra vez a negociar estos asuntos antes del pleno. Consideraban que hacer las cosas a toda prisa solo puede conducir a errores que se pagarán caro más tarde. Por ello, “Liso” González adelantó que apoyaría la investidura de Samuel Lago, pero también dijo que ellos no estarían en más negociaciones para organizar el gobierno hasta la semana que viene, si finalmente la izquierda mantenía la Alcaldía cambadesa.

En su comunicado, el PSOE y Somos advertían que esta postura del BNG podía dejar la Alcaldía de Cambados en manos del PP, y pidieron a los nacionalistas que reconsiderasen su decisión, y que aceptasen negociar los flecos que quedaban pendientes para la formación de un cuatripartito.

PSOE y Somos aducían que habían llegado a un principio de acuerdo con Abal, “en el que se establecen las bases programáticas y la distribución de áreas que gestionaría” el independiente, y culpaban directamente al BNG de “bloquear” la situación. De hecho, reprocharon a los nacionalistas lo sucedido hace cuatro años, cuando tampoco quisieron firmar ningún pacto de gobierno hasta después de la investidura.

Tanto es así que llegaron a decir que tal vez Samuel Lago ni siquiera se postulase para la Alcaldía. “Lamentamos que el BNG esté, de este modo, impidiendo la formación de un gobierno de izquierdas y progresista para los cuatro próximos años”, decían.

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Xosé Luis “Liso” González explicó por su parte que no querían seguir negociando “porque no da tiempo” y no deseaban incurrir en precipitaciones.

“Si Samuel Lago tiene nueve votos mañana, el lunes nos sentaremos a negociar un gobierno, pero hoy no lo vamos a hacer ni a firmar ningún documento”, avanzó González tras la asamblea de militantes que el BNG celebró el jueves por la noche. El portavoz del Bloque cambadés también cuestionaba a José Ramón Abal por exprimir al máximo los tiempos, apuntando que el martes de esta semana, los tres partidos de izquierdas le pidieron que les diese una respuesta el miércoles, pero asegura que al llegar ese día, Abal les pidió 24 horas más.

Según “Liso” González, PSOE y Somos fueron transigentes, y aunque el BNG ya no quería darle más tiempo al independiente, al considerar que ya había tenido más que de sobra para tomar una decisión, al final también ellos aceptaron. Pero tampoco el jueves hubo respuesta alguna de Abal, así que el BNG dijo ayer que “nosotros llegamos hasta aquí”. No obstante, durante la jornada de ayer sí hubo numerosos contactos telefónicos, y las partes fueron suavizando sus posturas.

Cascada de dimisiones entre los socialistas de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo celebrará hoy el pleno de constitución de la corporación, en el que Telmo Martín (PP) revalidará su cargo como alcalde. Pero si por ese lado no hay sorpresas, la incógnita salta desde el lado socialista, cuyos cuatro concejales no serán, al menos en parte, los que salieron de las urnas el pasado 28 de mayo. Desde ese mismo día, el PSOE local vive inmerso en una intensa crisis centrada en el cargo de portavoz municipal que ha provocado en los últimos días una cascada de dimisiones que desembocó ayer en la renuncia de la propia cabeza de lista, Ainhoa Fervenza. El cisma arranca en la propia noche electoral, cuando el PSOE obtenía cuatro concejales, uno más que en el anterior mandato. Ya entonces comenzó un debate sobre la composición final del grupo, con dos posturas muy diferentes acerca de nombres y portavoces. Según fuentes internas del PSOE, Fervenza planteó crear un equipo de “su plena confianza” que no incluía a parte de los primeros puestos de la candidatura, sector que rechazó de plano esa posibilidad y puso en cuestión el papel de Fervenza como portavoz. Ya en los días posteriores dimitieron la número 3, Marta Caneda, y la número 5, Rebeca Fernández. Ambas alegaron razones personales. Una asamblea interna extraordinaria celebrada en la noche del jueves, con la presencia del secretario xeral provincial, David Regades, no logró reconducir el cisma y ayer llegaba la renuncia de Fervenza, que ya no tomará posesión. Y poco después llegaba la gran cascada de renuncias, hasta siete más: Josefina Rodríguez (número 7), Carmen Sanmartín (8), Daniel Lage Viñas (9), Roberto Garrido (10), María Elvira Figueroa (11), Carlos Andrés Amariles Reyes (12) y María del Carmen Sueiro Asperez (13).

La mayoría de sesiones son a las 12 del mediodía

La mayoría de los plenos de investidura de hoy serán a las 12 del mediodía. Es el caso de los de Vilagarcía, Cambados, A Illa, Meaño, Catoira y Pontecesures. El primero de la mañana será el de Ribadumia, a las 11. Media hora más tarde empieza el de Vilanova. En O Grove, la sesión es a las 12.30 horas, en Meis a la una de la tarde, y en Valga a las 13.30 horas. Algunos ayuntamientos disponen de sistemas que permiten la emisión en directo de los plenos por internet, como es el caso de Cambados. En estos momentos, el PP tiene confirmadas cuatro Alcaldías (Vilanova, Ribadumia, Valga y Sanxenxo), que podrían ser cinco si gana finalmente Cambados. El PSOE tiene otras cuatro (Vilagarcía, O Grove, Meis y A Illa), que podrían ser cinco si mantiene Cambados. El BNG gobernará dos municipios del Ullán, como son Pontecesures y Catoira. Y en Meaño gobernará el independiente Carlos Vieitez.