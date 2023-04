La plantilla de Valoriza convoca una manifestación por el centro de Cambados

Los trabajadores de la empresa Valoriza mantienen la convocatoria de manifestación que estaba prevista para hoy miércoles. Así, saldrán a las 12.15 horas desde el salón José Peña e irán primero hasta la casa consistorial y posteriormente hasta la sede de la Mancomunidade do Salnés, en A Calzada.

Los trabajadores, asesorados por el sindicato CIG, iniciaron un calendario de movilizaciones para solicitar una actualización de sus salarios conforme a la subida de la inflación. Pero la empresa Valoriza, adjudicataria del servicio de recogida de la basura de Cambados, Vilanova y Meis alega que no puede satisfacer su demanda porque los pliegos del contrato de la Mancomunidade no preveían esa subida económica. Los trabajadores pidieron unos nuevos pliegos a la Mancomunidade, pero esta administración no está por la labor de hacerlos.