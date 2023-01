Los "narcopisos", la "lotería que te arruina la vida"

El gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, advierte de que desde hace un tiempo reciben un volumen creciente de llamadas de gente que busca ayuda desesperada porque en un piso de su edificio se están vendiendo drogas. “Estamos recibiendo llamadas pidiéndonos asesoramiento sobre cómo actuar con los narcopisos”, afirma Alonso, quien inmediatamente añade que, “no se trata para nada de un problema menor”. “Si te toca esa lotería, te arruinan la vida”.

El gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) apunta que la presencia de un “narcopiso” no solo afecta gravemente a la convivencia en el inmueble, sino que puede extender sus efectos perniciosos a toda una calle. “Las viviendas pierden valor, la convivencia se destruye, hay ruidos a cualquier hora del día o de la noche, peleas...”, continúa Alonso.

Y lo más doloroso de esta situación, prosigue el gerente de la Fundación, es que los ciudadanos tienen pocas herramientas a su disposición con las que enfrentarse a esta situación. “Hay comunidades de vecinos que sufren este problema desde hace años”. “Denuncian, pero la ley impide entrar en una vivienda a no ser que haya una evidencia aplastante de que se está traficando en su interior”, añade Fernando Alonso.

Las fuerzas de seguridad podrían reforzar la vigilancia en esas zonas, por ejemplo mediante cacheos de las personas sospechosas, una vez hayan abandonado el inmueble, pero para sortear este inconveniente, el consumo se produce en el interior del mismo piso. De este modo, los clientes bajan a la calle tal y como subieron, sin ninguna sustancia prohibida encima.

Cambios legislativos

La Fundación Galega contra o Narcotráfico, con sede en Vilagarcía, defiende desde hace años la necesidad de penalizar más las actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas. En opinión de esta organización, la legislación actual es muy laxa con los traficantes, y excesivamente garantista. Esto provoca que, a menudo, haya narcos que salen de prisión a las pocas semanas de haber sido detenidos, y que no son condenados judicialmente hasta varios años después. Entre tanto, algunos de ellos aprovechan ese paréntesis para tratar de introducir nuevos alijos.

Alonso es partidario de endurecer las penas, pero está convencido de que no se hará a no ser que cambie la sensibilidad que los dirigentes políticos tienen sobre el tráfico de estupefacientes. “El narcotráfico y las drogas llevan muchos años fuera de la agenda política. Eso significa que para los dirigentes no es un asunto prioritario y la consecuencia directa es que al no ser un problema prioritario no se legisla para mejorar la situación”.

Fernando Alonso afirma que los narcos gallegos hacen negocios con la peligrosa "mocro maffia"

Fernando Alonso está convencido de que hay mucho por hacer, y cita leyes que permitan intervenir con carácter inmediato el patrimonio de los narcos; castigos más duros para los reincidentes; o normas que no dejen desamparados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando tratan de vigilar a una organización con pinchazos telefónicos o balizas. Y también se detiene en el impacto que para muchas familias tiene compartir portal y escaleras con un traficante. “No podemos consentir que un desalmado ocupe un piso, se ponga a vender droga en él y la justicia tarde dos años en desalojarlo, mientras los demás inquilinos del edificio sufren las consecuencias”, apunta.

Por ello, el gerente de la Fundación anuncia que uno de los objetivos de la entidad para 2023 será el de iniciar una serie de contactos con los partidos políticos, para intentar convencerlos de que la droga no forma parte de un decorado costumbrista, sino que representan un serio problema social.

La conexión de Galicia con la “mocro maffia”

La violencia vinculada al narcotráfico ya no es exclusiva de la “Cosa Nostra” o de los cárteles colombianos o mexicanos. En los últimos meses, la “Mocro Maffia” se hizo popular en toda Europa por amenazar a la princesa y al primer ministro de Holanda. Su presencia en Bélgica también es muy inquietante. Para Fernando Alonso, el crecimiento de estas organizaciones delictivas en el corazón de Europa es la prueba más fehaciente de que mirar hacia otro lado en asuntos de narcotráfico puede desembocar, a medio plazo, en escenarios muy peligrosos.

“Las operaciones policiales de 2022 han evidenciado que existe una conexión entre las bandas gallegas y las andaluzas, pero también vemos como la violencia extrema vinculada al narcotráfico está enraizando en España”, advierte Alonso. El gerente de la Fundación afirma que los traficantes gallegos “hacen negocios con la mocro maffia”, y que hay que cortar esa vía antes de que sus métodos se instalen en España. “Bélgica y Holanda están ahí al lado. Tenemos que hacer algo más como sociedad”.