Las principales corales y bandas de Meaño cantan villancicos en Bodegas Vionta

El salón de Bodegas Vionta, acoge en la tarde de hoy domingo el “Festival de Nadal” que organiza el Concello, con la música de coros y bandas como protagonistas. Será a partir de las 18 horas y con entrada libre. En él actuarán los coros parroquiales de San Miguel de Lores, Santa Eulalia de Xil, San Xoán Bautista y Santa Eulalia de Dena, además del coro de la Escola de Música.

Tras las voces, será el turno para las bandas Infantil, Xuvenil y la Unión Musical de Meaño, dirigidas las tres por el maestro Diego Javier Lorente López. Entre el repertorio, su guiño con los villancicos, interpretando la Banda Infantil “Campana sobre campana” y la BUMM “Noche de paz” y “El tamborilero”.

La Banda Xuvenil ofrece las bandas sonoras de “My heart will go on” de “Titanic”, “Accidentally in love” de “Schrek” .