Los bateeiros advierten: sin mejilla, no hay mejillón

Bateeiros y depuradores pronostican “meses muy difíciles en la costa gallega, tanto para nosotros como para el PP”. Y es que, aseguran, la capacidad de abastecimiento de mejillón “va en descenso de forma preocupante”, lo cual los hace sospechar que “el año que viene puede resultar tremendamente complicado”.

Todo esto se debe, según argumentan productores y comercializadores, a la escasez de semilla existente en las cuerdas.

Esto es algo que, al menos en teoría, podría corregirse a partir de la semana que viene, ya que el 1 de diciembre comienza la nueva campaña recolectora de esa cría.

Pero los acuicultores están convencidos de que no va a ser así, ya que “también hay escasez de mejilla en las piedras”.

¿Qué quiere decir esto? Pues que si no hay mejillones alevines que “encordar” en los viveros flotantes, tampoco puede cultivarse el “oro negro” de batea para que alcance la edad adulta y talla comercial.

Y si esto no sucede, no solo saldrán perdiendo los mejilloneros, sino también la industria depuradora y la transformadora.

Oportunidad para la competencia

Lo cual es tanto como decir que el sector bateeiro se enfrenta a una pérdida de capacidad productiva que, garantizan unos y otros, “generará un fuerte desabastecimiento de los mercados”.

Los ánimos están muy caldeados, y mucho nos tememos que el conflicto será todavía más grave que en los últimos años, por eso volvemos a demandar a la Xunta que recapacite y nos deje recoger mejilla de acuerdo con lo que establece la ley

Dicho de otro modo, que tanto los mejilloneros como los depuradores temen no poder satisfacer la demanda de sus clientes, lo cual es sinónimo de abrir las puertas a competidores extranjeros.

Lo peor de todo es que hay otros inconvenientes, pues no hay que olvidar nada de lo relacionado con la “guerra de la mejilla”, que es como se conoce el conflicto entre los bateeiros y las cofradías que, provistas de percebeiros en su seno, se oponen a que los primeros recojan cría en las rocas donde crece el percebe.

Dado que la Consellería do Mar inició en la anterior campaña un procedimiento normativo que recorta las zonas de actuación de los bateeiros, estos creen vulnerados sus derechos y amenazado su futuro.

Por eso ejercieron importantes acciones de presión durante la anterior campaña recolectora de cría (la pasada primavera), y de ahí que programen ya nuevas protestas para los próximos meses, teniendo muy presente que en mayo hay elecciones municipales.

Algo que no pasa desapercibido a nadie, ya que, como se advirtió en días pasados, esa cita con las urnas va a condicionar el calendario de movilizaciones, las cuales, si cabe, van a ser mucho más intensas que las anteriores.

La "guerra de la mejilla"

Se prepara, en consecuencia, una nueva edición de la “guerra de la mejilla”, ya que los bateeiros no están dispuestos a permitir que se les limite la zona de actuación y siguen exigiendo y esperando una rectificación por parte de la Consellería do Mar.

“Los ánimos están muy caldeados, y mucho nos tememos que el conflicto será todavía más grave que en los últimos años, por eso volvemos a demandar a la Xunta que recapacite y nos deje recoger mejilla de acuerdo con lo que establece la ley y con nuestro derecho histórico a hacerlo así”, proclaman los acuicultores.

Una campaña que se intensifica en primavera La campaña de la mejilla que arranca el jueves que viene se intensificará en primavera y se prolongará, muy probablemente, hasta el mes de junio de 2023. Durante ese periodo, los bateeiros podrán recoger a razón de 3.500 kilos de cría para “encordar” cada vivero flotante, lo que significa alrededor de once millones de kilogramos de semilla que se extraen en la costa rocosa del litoral atlántico. No obstante, la situación es tan tensa, y la negociación iniciada para calmar los ánimos está aún tan verde, que cualquier cosa puede ocurrir. Incluso suprimir la veda, para que pueda recogerse semilla en cualquier momento del año, o aumentar el número de cuerdas de cría de los viveros.

Disminución de pedidos desde Francia e Italia

Al realizar estas reflexiones, bateeiros y depuradores de molusco indican que, “por el momento, hay mejillón en las cuerdas porque, como suele suceder en esta época, bajan los pedidos desde Francia e Italia”.

Pero no es menos cierto que “pronto empezará a escasear y no habrá forma de atender toda la demanda, ya que la escasez de cría es preocupante”, vaticinan productores y comercializadores.

“Claro que estamos preocupados por lo que puede suceder en 2023, ya que, si esto no se soluciona, y si los bateeiros no tienen la materia prima que necesitan para afrontar un nuevo ciclo de cultivo, no habrá suministro de mejillón con el que atender a nuestros clientes”, apostillan diversos empresarios pertenecientes a la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade).

Y abundando en ello, los productores espetan que “la situación es tan preocupante que tenemos diez veces menos mejilla que el año pasado”, en referencia a la anterior campaña, desarrollada desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el pasado mes de junio.

Los problemas que se avecinan para el PP

“La que comienza la semana que viene va a ser una campaña mucho peor y los problemas van a ser enormes, por eso la gente está tan preocupada y molesta”, añaden los mejilloneros.

Para sentenciar: “Van a ser meses muy complicados para el PP, ya que incluso en ese partido hay mucha gente enfadada y en contra de la conselleira de Mar”.

Consideran, al hilo de esto, que “los alcaldes y candidatos de ese partido tampoco entienden que, por capricho de la conselleira, nos limiten las zonas de extracción de cría, de ahí que teman las consecuencias electorales de esta decisión”.