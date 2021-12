Suprimir la veda podría suavizar la "guerra de la mejilla"

En plena campaña de recolección de cría, y con la “guerra de la mejilla” abierta de nuevo entre bateeiros y percebeiros, los primeros piden a sus dirigentes que accedan a suprimir la veda que regula la obtención de esa semilla, operativa desde mayo o junio hasta el 1 de diciembre.

Los productores que abogan por eliminar la veda sostienen que así no solo se evitarán enfrentamientos con los percebeiros, sino que se mejorará la producción y, sobre todo, se evitará la crisis abierta después de que la Consellería do Mar estableciera zonas de exclusión, en las que no se permite recolectar cría.

Esta prohibición, e incluso el naufragio protagonizado la semana pasada en Porto do Son por cuatro vilanoveses, llevó a algunos bateeiros a decir que “la Consellería nos obliga a arriesgar nuestras vidas, ya que tenemos que recolectar toda la cría entre diciembre y abril o mayo acudiendo al 20% de las zonas que teníamos disponibles antes, por lo que nos agolpamos todos en las mismas rocas y nos arriesgamos a salir al mar para recoger cría aunque haga mal tiempo, por miedo a que se termine”.

Lo que sucede es que “si se elimina la veda y se puede recoger cría durante todo el año, ya no hay necesidad de amontonarse en las piedras, se escalona la producción de mejillón y evitamos riesgos y enfrentamientos”, reflexionan los bateeiros de base consultados a pie de puerto.

De ahí que insistan en pedir “que se suprima la veda”, siendo ésta una petición que realizan a su propio sector, ya que fueron determinadas agrupaciones de productores las que en su momento se opusieron a suprimir la veda.

“Incluso la Consellería do Mar estaba de acuerdo en permitir recoger mejilla durante todo el año –tal y como plantearon algunas asociaciones de productores–, pero las grandes agrupaciones rechazaron esta posibilidad”, manifiestan los acuicultores consultados.

La falta de unidad vuelve a ser un handicap Mientras se mantiene la escalada de tensión entre bateeiros y percebeiros, a causa de la extracción de esa cría que crece en las mismas rocas que el percebe, algunas entidades ponen sobre la mesa propuestas que pueden constituir una alternativa, como son la supresión de la veda y la instalación de más colectores naturales en los viveros flotantes. El mayor problema parece radicar de nuevo en la falta de entendimiento y unidad entre el propio sector bateeiro para llevar a buen término esos y otros planteamientos.

Efectivamente, algunas entidades muy representativas del sector, como podría ser la Organización de Productores Mejilloneros de Galicia (Opmega), rechazaron en diferentes foros, y en órganos como la Mesa do Mexillón, la propuesta de suprimir la veda de la mejilla que plantearon otras entidades productoras.

Es la misma agrupación, por cierto, que presentó en su momento algunos proyectos para la instalación de viveros experimentales en los que colocar cuerdas colectoras.

Proyectos experimentales para bateas de cría

Si bien rechazaron suprimir la veda de la mejilla, agrupaciones de productores como Opmega tratan de encontrar alternativas para evitar el problema que genera el abastecimiento de mejilla recolectándola en las rocas donde crece de forma natural.

A modo de ejemplo, esas entidades presentaron planes experimentales en los propusieron dedicar un buen número de bateas exclusivamente a captar las larvas que flotan en las aguas de las diferentes rías gallegas.

A estas alturas puede decirse que alguna de las solicitudes tramitadas por los propios mejilloneros fue aprobada en su momento por la Consellería do Mar.