Defuntos llena de golosinas A Illa

Desde tiempos inmemoriales, A Illa viene celebrando cada Día de Defuntos una vieja tradición en la que los más pequeños son los grandes protagonistas. Conocida como el “Día de Pedir”, los más pequeños del municipio se lanzan a la calle a obtener el mayor número de golosinas posible, para lo que deben recorrer todas las viviendas del municipio. Algunos lo hacen disfrazados, pero todos lo hacen con una mochila o algún elemento contenedor donde guardarse las ingentes cantidades de caramelos, gusanitos, regalices y demás chucherías que serían el terror de cualquier dentista. En cada puerta que paran, los pequeños ponen en marcha un protocolo, consistente en recitar “unha esmola polos defuntiños que van alá” y extender la mano para esperar la recompensa.

No siempre esa recompensa es inmediata, ya que muchos mayores antes de entregar las golosinas ponen el reto de recitar un padrenuestro o identificarse por el apodo familiar. Ninguna de esas pruebas resulta complicada para los más pequeños. La mayor parte de los vecinos ya tienen preparada en la puerta de su casa un amplio surtido de golosinas, y no son los únicos. Lugares como la Cofradía o las tiendas son de los más visitados por los pequeños, por lo que, días antes de que se celebren, se nutren con un buen puñado de caramelos.

Ese día no acostumbra a haber clase, y si la hay, en el colegio Torre-Illa ya tienen asumido que la afluencia será mínima. Aunque ayer, al ser día lectivo no se notó, cuando el Día de Pedir coincide con fin de semana, las callesde A Illa no solo se llenan de niños del municipio, sino que también llegan otros del continente para disfrutar de una jornada como esta.

Las panaderías también son una visita obligada, pero en ellas no se reciben golosinas, sino un pequeño “bolo” de pan que solo se elabora en estas fechas para entregar a los más pequeños. También ayer alguna entregó galletas elaboradas especialmente para esta jornada festiva. El Día de Pedir bebe directamente en la tradición Celta, muy anterior a la influencia estadounidense del “Truco o trato”. Eso es algo que los pequeños del colegio de A Illa han estado aprendiendo estos días con la elaboración de un trabajo sobre las tradiciones del Día de Defuntos en el colegio