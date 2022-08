El PP reconoce el problema de las autocaravanas, pero duda de la capacidad del alcalde

El PP de O Grove asume que, como dice el alcalde, José Cacabelos Rico, el verano en la localidad puede estar siendo un caos, a causa de los atascos provocados por la falta de desdoblamiento de la vía rápida o debido a la “invasión” de autocaravanas.

Pero los conservadores también dicen tener claro que el responsable es el propio regidor, al que acusan de haber creado el problema y al que, después de tres veranos lamentándose por lo mismo, consideran incapaz de resolverlo.

Es Beatriz Castro, la aún jefa de filas del PP meco, la encargada de responder a los lamentos del alcalde, quien esta misma semana alertaba en FARO DE VIGO de que “estamos sufriendo una auténtica invasión de autocaravanas que hacen una ocupación de espacio sin aportar nada”.

A lo que añadía que “cualquier día de julio o agosto podemos contar 150 o 200 autocaravanas en nuestra costa, y teniendo en cuenta que cada una es como un apartamento con dos, tres, cuatro o cinco personas, puede suponer entre trescientos y un millar de ciudadanos que generan residuos sin ningún control”.

Estas palabras indican, a juicio del PP, “la desfachatez del alcalde, que lleva tres veranos diciendo lo mismo y no ha hecho nada para solucionarlo”.

Singularidades que provocan el fenómeno Al posicionarse en contra de la “invasión de autocaravanas”, el alcalde de O Grove remarca que su pueblo tiene “unas singularidades que hay que tener en cuenta”, de ahí que sufra “una invasión de autocaravanas que no se da en otros pueblos y que en el nuestro se ha convertido en un problema”. Se refiere a que “prácticamente cualquier espacio de la costa tiene vistas privilegiadas al mar, lo cual atrae a este tipo de vehículos”.

Lo cual lleva a Beatriz Castro a recordar que en 2015, siendo alcalde el conservador Miguel Pérez, O Grove “disponía de una ordenanza que regulaba el paso y estancia de las autocaravanas en el municipio, tratando de minimizar su impacto y favoreciendo el uso de campings y otros espacios adecuados para esos vehículos”.

Y lo que sucedió fue que “una de las primeras medidas que adoptó Cacabelos al llegar al gobierno fue eliminar los artículos de dicha ordenanza relativos a la regulación de estos vehículos, tildado al gobierno anterior de retrógrado”.

Ahora es él quien denuncia lo pernicioso y antieconómico que son los autocaravanas para nuestro municipio, por lo que solo cabe preguntarse qué ha hecho para solucionarlo Beatriz Castro - Portavoz del PP

Pero eso no es todo, sino que en el presente mandato “desde el PP le advertimos en varias ocasiones del grave problema que se estaba dando y le ofrecimos ayuda para buscar soluciones, sin obtener respuesta por parte del alcalde”.

Y resulta que “ahora es él quien denuncia lo pernicioso y antieconómico que son los autocaravanas para nuestro municipio, por lo que solo cabe preguntarse qué ha hecho para solucionarlo”.

A esto se suma que “hace unos días –también en FARO DE VIGO–, arremetía con la misma intensidad y vehemencia contra los campings, diciendo que eran minipueblos a los que había que poner algún coto; que eran grandes consumidores de servicios como el agua y la recogida de basuras, sugiriendo ciertas limitaciones, como si estos no cumpliesen las abundantes normativas que los regulan”.

Algunos campings “se han convertido en pueblos” Cuando el alcalde de O Grove analizaba hace unos días cómo transcurre el verano en la localidad, no perdía de vista el papel que juegan los campings, dejando las puertas abiertas que en el futuro pueda hacerse una revisión de su funcionamiento. Sin entrar en detalles, el primer edil hacía hincapié en que “cada vez hay campings más grandes que consumen más aguas y más recursos naturales, que ocupan más monte y que, en algunos casos, acogen a más de mil personas, por lo que se han convertido en auténticos pueblos”. Es, sostiene Cacabelos, “un fenómeno que habrá que analizar detenidamente”.

Dicho lo cual, y teniendo en cuenta que “el alcalde es el responsable máximo”, deduce el PP que puede estar haciendo “dejación de sus funciones”, ya que “ni resuelve ni adecua a las circunstancias que se dan en nuestro territorio los servicios que necesitamos y pagamos”.

En definitiva, que el PP reconoce que “el autocaravanismo está desbordado, nos supera y genera problemas”, pero también lo es que “hay que dar soluciones”, y el equipo de Beatriz Castro insiste en que Cacabelos no las tiene.

Para terminar diciendo que cuando el alcalde dice que las autocaravanas “no pagan nada a pesar de ser beneficiarios de los servicios de nuestro ayuntamiento, quizás lo único que ve en ellos es un nuevo elemento de recaudación”.

De comida en el puerto

Al margen de este posicionamiento político, hay que incidir, como se explicaba ayer, en que el enfado con los ocupantes de algunas autocaravanas va en aumento en O Grove, donde hasta ahora se denunció la ocupación de la vía pública, la invasión de espacios naturales y el hecho de que estas casas sobre ruedas “utilicen servicios de abastecimiento y saneamiento sin pagar por ello”.

Pero es que ahora, además, se alerta de que “algunos no dudan en bajar los hornillos a la calzada o la acera, poner la mesa y, como si estuvieran en su propia casa, ponerse a cocinar, sin importarles el sitio en que se encuentren”.

Sucedió en los últimos días en la zona portuaria de O Corgo, donde “algunos marineros se escandalizaron e indignaron con la escena que tuvieron que presenciar”, explica el alcalde, José Cacabelos Rico.

El propio regidor señala que “es una práctica habitual, de forma que llegan las autocaravanas, se colocan en la zona portuaria e invaden el espacio que necesitan los marineros, además de quitar zonas de estacionamiento y, a veces, obstaculizar el helipuerto de emergencias”.

De este modo, el regidor meco abunda en las críticas que realizaba esta misma semana en FARO DE VIGO, cuando aseguraba que en O Grove “estamos sufriendo una auténtica invasión de autocaravanas que hacen una ocupación de espacio sin aportar nada”.

Ahora Cacabelos aporta fotografías, que le entregaron los marineros, en las que se aprecia a una familia cocinando en la zona portuaria de O Corgo. Y las usa como “ejemplo del problema que tenemos encima en nuestro municipio”.

Nueve campings con todas las comodidades El regidor meco sostiene que no es su intención enfrentarse con nadie, “ni acusar a otros municipios”, pero considera que “este es un problema al que hay que dar solución entre todos, ya que se ha desbordado a raíz de la pandemia”. Se trata de “conseguir que acudan a los espacios habilitados para ello, pues en O Grove tenemos nueve campings y todos tienen espacios habilitados para hacer que los ocupantes de estos vehículos disfruten de todas las comodidades posibles”.

Ante lo cual “cabe preguntarse dónde depositan sus residuos, dónde vierten las aguas fecales, dónde se abastecen de agua potable”, reflexionaba hace días el regidor.

Sabedor de que “con estos argumentos siempre parezco el malo de la película”, Cacabelos resalta que la situación descrita “es del todo ingestionable”.

Esto lo lleva a proclamar que, “lejos de lo que apuntan algunos, esta actividad, con estas características, no es beneficiosa para nuestro pueblo y ningún otro, sino todo lo contrario”.

Se trata, a su juicio, “de un foco de problemas que debemos gestionar entre todas las Administraciones para ponerle fin, sobre todo porque se ha desbordado a raíz de la pandemia”.

“Desde mi despacho ya veo veinte” Cuando José Cacabelos asegura que “la palabra invasión es lo que mejor define el fenómeno de las autocaravanas en nuestro pueblo” pone algunos ejemplos. “Desde mi despacho contabilizo unas veinte cada mañana, solamente en el muelle –esgrime–; a las que se suman las de A Toxa, entorno de la estación, aparcamiento de A Lanzada y otros muchos espacios litorales de nuestro pueblo”.

El alcalde considera que “la trampa es que son vehículos casa”, por eso aclara que a él no le preocupan las autocaravanas por sí solas, “sino el uso o gestión que se hace de ellas como vivienda, pues no podemos tolerar llegar a las diez de la mañana a la playa de As Pipas, por ejemplo, y ver que han pasado allí la noche una quincena de esas viviendas turísticas sobre ruedas”.

Es, aduce, “como si hubiesen montado su propio camping o como si durante la noche se levantara allí un edificio de quince apartamentos”.

Para dejarlo más claro, si cabe, Cacabelos espetaba que “a nadie se le ocurre a estas alturas pensar en poner tiendas de campaña en las dunas de A Lanzada o cualquier otra playa; la gente se va a los campings autorizados y dotados de todos los servicios, que es lo que deben hacer todas las autocaravanas, y no solo algunas”.

“Utilizan los aseos públicos como particulares”

El alcalde explicaba a FARO, asimismo, que los encargados de limpiar los aseos públicos del municipio constatan que “los usuarios de muchas autocaravanas los usan como si fueran particulares”.

Esta es “una de las razones por las que cada vez hay más quejas de vecinos y turistas, algunos de los cuales nos dicen que ya hay zonas en determinadas playas a las que es imposible acceder porque están ocupadas por este tipo de vehículos”.