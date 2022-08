Cacabelos: "Las autocaravanas son 200 apartamentos diarios sin control"

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, se posiciona con dureza contra los conductores de autocaravanas que incumplen las normas más elementales y no dudan en invadir zonas protegidas o estacionar en cualquier parte de la comarca “sin ningún tipo de control”.

Es consciente de que al posicionarse así va a ser criticado “por parte de algunos colectivos”, pero también lo es de que “se trata de un grave problema que nos afecta a todos y va en aumento”.

Así, tras recordar que en O Grove se han introducido medidas para preservar las zonas de alto valor medioambiental, como la de Con Negro, el regidor sostiene que el problema continúa en otros puntos.

De ahí que no dude en asegurar que “estamos sufriendo una auténtica invasión de autocaravanas; un número descontrolado de vehículos-vivienda que hacen una ocupación de espacio sin aportar nada”.

Y cuando usa la palabra “invasión” lo hace a conciencia, pues “cualquier día de julio o agosto podemos contar 150 o 200 autocaravanas en nuestra costa, y teniendo en cuenta que cada una es como un apartamento con dos, tres, cuatro o cinco personas, puede suponer entre trescientas y un millar de ciudadanos que generan residuos sin ningún control”.

Dicho de otro modo, que “si cada una es un pequeño apartamento, estamos hablado de 150 o 200 apartamentos funcionando a diario sin ningún tipo de fiscalización en cuanto a basura, agua u otros servicios”.

Nueve campings con todas las comodidades El regidor meco sostiene que no es su intención enfrentarse con nadie, “ni acusar a otros municipios”, pero considera que “este es un problema al que hay que dar solución entre todos, ya que se ha desbordado a raíz de la pandemia”. Se trata de “conseguir que acudan a los espacios habilitados para ello, pues en O Grove tenemos nueve campings y todos tienen espacios habilitados para hacer que los ocupantes de estos vehículos disfruten de todas las comodidades posibles”.

Ante lo cual “cabe preguntarse dónde depositan sus residuos, dónde vierten las aguas fecales, dónde se abastecen de agua potable” y, por ende, dónde pagan por todos estos servicios.

Sabedor de que “con estos argumentos siempre parezco el malo de la película”, Cacabelos resalta que la situación descrita “es del todo ingestionable”.

Esto lo lleva a proclamar que, “lejos de lo que apuntan algunos, esta actividad, con estas características, no es beneficiosa para nuestro pueblo y ningún otro, sino todo lo contrario”.

Se trata, a su juicio, “de un foco de problemas que debemos gestionar entre todas las Administraciones para ponerle fin, sobre todo porque se ha desbordado a raíz de la pandemia”.

“Desde mi despacho ya veo veinte” Cuando José Cacabelos asegura que “la palabra invasión es lo que mejor define el fenómeno de las autocaravanas en nuestro pueblo” pone algunos ejemplos. “Desde mi despacho contabilizo unas veinte cada mañana, solamente en el muelle –esgrime–; a las que se suman las de A Toxa, entorno de la estación, aparcamiento de A Lanzada y otros muchos espacios litorales de nuestro pueblo”.

El alcalde considera que “la trampa es que son vehículos casa”, por eso aclara que a él no le preocupan las autocaravanas por sí solas, “sino el uso o gestión que se hace de ellas como vivienda, pues no podemos tolerar llegar a las diez de la mañana a la playa de As Pipas, por ejemplo, y ver que han pasado allí la noche una quincena de esas viviendas turísticas sobre ruedas”.

Es, aduce, “como si hubiesen montado su propio camping o como si durante la noche se levantara allí un edificio de quince apartamentos”.

Para dejarlo más claro, si cabe, Cacabelos espeta que “a nadie se le ocurre a estas alturas pensar en poner tiendas de campaña en las dunas de A Lanzada o cualquier otra playa; la gente se va a los campings autorizados y dotados de todos los servicios, que es lo que deben hacer todas las autocaravanas, y no solo algunas”.

“Utilizan los aseos públicos como particulares”

El alcalde explica, asimismo, que los encargados de limpiar los aseos públicos del municipio constatan que “los usuarios de muchas autocaravanas los usan como si fueran particulares”.

Esta es “una de las razones por las que cada vez hay más quejas de vecinos y turistas, algunos de los cuales nos dicen que ya hay zonas en determinadas playas a las que es imposible acceder porque están ocupadas por este tipo de vehículos”.