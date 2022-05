La Policía expulsa de las playas de Cangas a las autocaravanas que instalaban mesas, sillas y toldos

La Policía Local de Cangas ya comenzó la campaña de verano. El fin de semana aprovechó para enseñar sus nuevas armas contra los endémicos problemas de tráfico y autocaravanas que padece el municipio en los meses de estío. Si el sábado la grúa municipal actuó por primera vez en las zonas de playa, ayer los agentes municipales expulsaron y multaron, en algunos casos, a los propietarios de autocaravanas que aparcaban en la zona de playa y desplegaban mesas, sillas y toldos en plan campistas. Fueron los vecinos de Temperáns (parroquia de O Hío) los que alertaron a la Policía Local de lo que estaba sucediendo y que después se comprobó que también sucedía en otros arenales de la localidad. Los propietarios de las autocaravanas no mostraron resistencia ante la orden de desmontar y la petición de que abandonaran la zona. La Guardia Civil de Cangas también expulsó a este tipo de autocaravanas de las playas.

Como asegura el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, está prohibido desplegar mesas y sillas al lado de las autocaravanas porque se trata de una forma de campismo ilegal y para ello no hace falta tener una ordenanza reguladora. La Policía quiere atajar esta temporada el problema que supone este tipo de campismo y también el que nace de las furgonetas que se utilizan a modo de caravana y que carece de aseos propios, dando lugar a una clamorosa falta de higiene. Desde el Concello de Cangas se va a realizar todo lo posible para controlar esa actividad que genera problemas medioambientales.

Ahora mismo, el Concello de Cangas tiene prohibido totalmente el aparcamiento de autocaravanas en el entorno de la playa de Nerga y está a punto de hacer lo mismo con Cabo Home.

Otras autocaravanas fueron multadas por infracción de tráfico. “La Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentre en el interior del mismo y la autocaravana y camper no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no transcienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo, tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización”.

La ley también señala que las autocaravanas están consideradas como vehículos y, como tales, pueden pernoctar en área de aparcamiento de los distintos concellos gallegos, siempre y cuando no desplieguen elementos fuera del contenido del propio vehículo y, si están estacionadas en batería, no ocupen más de una plaza. Esto es importante, porque es la diferencia entre estacionar y acampar.

La Policía Local de Cangas calificó ayer de duro el trabajo en la zona de playas, a pesar de que la afluencia a los arenales fue menor debido al bajón de las temperaturas que se experimentó ayer.

Los agentes también detuvieron a una persona por alcoholemia y otros dos conductores fueron fueron sancionados de forma administrativa en la madrugada de ayer. Fueron muchas las llamadas que el sábado se atendieron procedentes de la zona rural de Cangas y también de las playas. Al final, la jornada del sábado finalizó con 54 vehículos denunciados, de los que 3 son extranjeros y la Policía Local cobra la sanción al momento.