Cuenta atrás: 8 semanas o adiós al dinero del Auditorio

El Auditorio Municipal Escuela de Música que se construye desde hace un par de años en Monte da Vila (O Grove) tendrá que estar completamente finalizado antes del 28 de marzo y podrá usarse desde el día siguiente.

Su coste final no superará los 4,7 millones de euros, tendrá 630 butacas y dispondrá de una cubierta mirador con formidables vistas a la ría de Arousa en la que, si el Concello quiere, habrá que invertir más dinero, pero a medio plazo.

Son algunas de las afirmaciones realizadas ayer por el alcalde José Cacabelos, que quiso comparecer por streaming para llegar a todos sus vecinos y explicar “la verdad” de la, para muchos, faraónica obra.

En esa comparecencia salió al paso de las críticas vertidas por la oposición, acusando a PP, BNG y Esquerda Unida de estar en contra de esta importante actuación y salvando de la quema, al Partido Galeguista.

Así, al tiempo que garantizaba que no cometió ninguna irregularidad y que no existe el sobrecoste que cuestionan los opositores, Cacabelos cargó contra ellos aún reconociendo que el proyecto tendría que haberse ejecutado mucho antes.

Pero explicó, también, que fueron cuestiones técnicas relacionadas con el terreno y los informes desfavorables emitidos por el técnico municipal los que provocaron la tardanza.

“Tenía que haberse inaugurado en verano de 2021"

“Tenía que haberse inaugurado en verano de 2021, pero no fue posible”, reconoció antes de explicar que el último plazo vencía el lunes pasado.

Pero dado que no estaba terminado no podía ser recepcionado, de ahí que, “de nuevo de acuerdo con la legislación vigente”, y para no perder los 2 millones de euros concedidos por la Diputación, se estableciera un nuevo y definitivo plazo, el del 28 de marzo.

“Ese día, como muy tarde, nos entregarán el auditorio llave en mano, y dado que estará completamente equipado podrá usarse desde el día siguiente”, garantiza el alcalde.

Más barato de lo que se dice

Entrando en detalle, tanto en la comparecencia pública como al margen de ella, argumentó que “PP y EU hablaron de un coste de 6 o 7 millones de euros que es absolutamente falso, pues a día de hoy la obra del Auditorio ya certificada asciende a 4.599.034,25 euros”.

El proyecto original era de 4.360.000 euros, financiados con los 2 millones del ente provincial y 2,5 millones solicitados al banco por el Concello como préstamo. “Estamos en 4,6 y, como mucho, llegaremos a 4,7 millones, así que no existe ese preocupante sobrecoste que denunció la oposición por ninguna parte”, ratificó el regidor.

PP y EU hablaron de un coste de 6 o 7 millones de euros que es absolutamente falso, pues a día de hoy la obra del Auditorio ya certificada asciende a 4.599.034,25 euros José Cacabelos - Alcalde de O Grove

También habló de la polémica cubierta o terraza superior, que según Esquerda Unida estaba destinada a albergar botellones.

Se modificó el proyecto para convertirla en “uno de los mejores miradores de la ría”, según el alcalde y la presidenta de la Diputación.

220.000 euros

Los esquerdistas denunciaron que se invirtieron en esa cubierta 600.000 euros, “lo cual también es falso, ya que su coste son 220.000 euros”, asegura el alcalde antes de insistir en que “reúne todas las condiciones de seguridad necesarias” y que en el futuro podrá invertirse en ella para convertirla en lugar de ocio.

Molesto con el técnico municipal José Cacabelos vino a decir ayer que el técnico municipal emitió una veintena de informes desfavorables al Auditorio, pero alegó que todos fueron rebatidos por técnicos de la Diputación y la dirección de obra. Básicamente le restó credibilidad y peso, responsabilizándolo de buena parte del retraso sufrido en las obras. “Cuando hay tres arquitectos que asumen la responsabilidad y firman los documentos, quizás quepa la posibilidad de que nuestro técnico esté equivocado, aunque prefiero no opinar”, espetó el alcalde. Lo hizo al reconocer la existencia de “opiniones enfrentadas entre los técnicos que nos han perjudicado en cuanto a plazos y que no son de mi agrado”.

Lo que toca ahora es “incorporar al patrimonio municipal tanto el Auditorio como el colegio de las monjas (que pretende adquirir) y el local social de Reboredo, por lo que de repente nos encontramos con diversas posibilidades de locales públicos”.

Futuro conservatorio

Entre ellos la Escola de Música del Auditorio, la cual “en cuanto la recepcionemos vamos a intentar que sea reconocida como conservatorio, para que cualquiera que quiera estudiar profesionalmente música pueda hacerlo en nuestro pueblo”.

En relación con esto, Cacabelos aprovechó su comparecencia para indicar que el Auditorio “va a albergar exposiciones y desde obras de teatro hasta conciertos, cine y conferencias”.

El ascensor también debe estar finalizado Cuando se da de plazo hasta el 28 de marzo para entregar el Auditorio se incluyen tanto las butacas como la pantalla de cine, el proyector, instrumentos y el ascensor exterior, actualmente en ejecución.

Por eso es preciso ahora “establecer una programación para que, como mínimo, albergue una actividad cada mes”.

Se hará en sintonía con los colectivos culturales de la localidad, “por lo que esperamos que los que tanto demandaron este espacio ahora colaboren para programar todo tipo de propuestas”.

Cobro de entradas

Entre ellas “muchas en las que se cobrará entrada, como pasa en los demás auditorios, de ahí que estemos planificando la gestión del mismo, para disponer de una programación pública y otra privada”, aseveró el primer edil.

Para dotarlo de contenido, “en el presupuesto de 2022, en el que ya estamos trabajando, realizamos un incremento de las partidas de Cultura”, añadió Cacabelos.

Locales de ensayo

Antes de decir que al trasladar a Monte da Vila la escuela de música que funciona en las instalaciones de Paredes (Monte das Flores) quedarán vacías las actuales aulas, ya insonorizadas, por lo que podrían destinarse a locales de ensayo de los grupos y comparsas de la localidad.