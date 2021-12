El temporal puede desprender mejilla y agravar el conflicto

La tensión que rodea a la llamada “guerra de la mejilla” puede aumentar todavía más si este fin de semana se hacen realidad los temores que manifiestan los bateeiros y se produce un desprendimiento masivo de la cría o semilla de mejillón que ya tienen “encordada” en sus viveros.

Los acuicultores explican que “la poca cría que tenemos puede perderse” a causa del fuerte viento de componente sur y el intenso oleaje que las predicciones meteorológicas anuncian para este finde.

De ser cierto y desprenderse esa mejilla, “habrá más dificultades aún para preparar la siguiente campaña y nos encontraremos con que no habrá cría suficiente en el litoral, por lo que, tanto si queremos como si no, no tendremos más remedio que acudir a esas zonas que la Consellería do Mar trata de quitarnos, en beneficio de los percebeiros”.

Se refieren a las polémicas zonas de exclusión en las que se prohibe recoger mejilla a los bateeiros o se abre la posibilidad de que lo hagan las cofradías para después vendérsela.

Los dirigentes del sector mejillonero consultados manifiestan que “la crispación es enorme” e insisten en lo dicho ayer, en el sentido de que el mes que viene “pueden producirse enfrentamientos en las piedras”, ya que “de ningún modo vamos a renunciar a nuestras zonas de cría”.

Lo que sucede es que “si este fin de semana llega un temporal tan fuerte como el que se está anunciando, cabe la posibilidad de que perdamos la cría que ya tenemos en las cuerdas, de ahí que la tensión vaya a ser aún mayor”, reflexionan.

Hay que tener en cuenta que Meteogalicia anuncia que hoy pueden registrarse olas de entre 4 y 6 metros de altura en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Dicho esto, cabe indicar que ante la escasez de producto comercial, la campaña de recolección de cría que comenzaba el pasado día 1, como todos los años, parece estar avanzando más rápido de lo que suele ser habitual, a pesar de que hay margen hasta abril o mayo para recoger toda la semilla necesaria.

Lo que ocurre es que el sector no se fía y quiere encordar cuanto antes, de ahí que los bateeiros se estén desplazando en busca de cría.

Sobre todo por las rocas del litoral atlántico de la provincia de A Coruña, donde suelen encontrarse menos problemas y menor oposición que en A Guarda , Baiona u otros lugares del sur.

“Pero en la costa coruñesa no hay mejilla suficiente, por eso no nos queda más remedio que acudir a las piedras de siempre en Cabo Home, Costa da Vela y otras zonas del entorno, por mucho que la Consellería y los percebeiros digan lo contrario”, espetan.

La Consellería do Mar insiste en llamar al diálogo y la convivencia entre mejilloneros, percebeiros y Administración

Frente a esto, o al hilo de ello, hay que decir que Rosa Quintana, la conselleira de Mar, insiste en apelar al diálogo para reconducir la “guerra de la mejilla” y garantizar la convivencia entre percebeiros y bateeiros.

Cuando en el sector mejillonero se preparan nuevas acciones de protesta y se auguran enfrentamientos en las rocas, la representante autonómica no se cansa de repetir que el establecimiento de zonas de exclusión para la recogida de cría de mejillón es necesaria, asegurando que, en cualquier caso, los acuicultores tienen a su disposición otros muchos lugares a los que acudir en la costa atlántica.

Así se lo planteó al sector en las reuniones mantenidas hasta ahora y así se lo seguirá transmitiendo en el futuro, ya que, insiste, con el diálogo es posible llegar a entendimiento.

De ahí las reuniones mantenidas el año pasado y en el actual con bateeiros y cofradías, poniendo sobre la mesa “propuestas como el análisis de las alegaciones presentadas a la orden que delimita las zonas de extracción de mejilla para ver la posibilidad de flexibilizar las zonas acotadas”.

A lo que se suma, como en su momento explicó FARO, “la posibilidad de mantener la extracción de semilla de mejillón durante todo el año, la flexibilidad en el número de cuerdas colectoras de cría y la época de despliegue, la instalación de hatcheries para la cría de semilla o la creación de polígonos de cuerdas colectoras”.

Frente a estos ofrecimientos, la Consellería sostiene que el sector bateeiro “únicamente solicitó retirar el artículo que permite delimitar las zonas de extracción”, siendo ésta “una limitación de zonas que se venía abordando con el sector desde hace más de un año”.

Pero la Xunta entiende que “esa posible supresión chocaría con la jurisprudencia vigente, que dice que los planes de gestión de percebe son el marco en el que se deben valorar las medidas para proteger este crustáceo cuando coexiste con la mejilla”.

Al igual que iría en contra de “los rigurosos informes técnicos que apuntan a la necesidad de modificar las zonas de trabajo para una explotación sostenible de la mejilla y del percebe”.

Es por estas razones que Rosa Quintana insiste en pedir diálogo, aunque sin dejar de insistir en que la limitación de zonas de extracción de cría que tanta polémica ha generado busca “garantizar una convivencia equilibrada y una idónea protección de los intereses que concurren en la explotación de la mejilla y del percebe”.

Las descargas anticipadas continúan, también para Valencia

Al margen de lo que está dando de sí la "guerra de la mejilla", cabe resaltar que la intensa demanda de mejillón hace que los bateeiros gallegos sigan descargando producto correspondiente a la campaña del año que viene.

Como se explicó en FARO hace semanas, son tantos y tan abundantes los pedidos, y es tan poco el molusco comercial disponible, que se está sacando de las cuerdas con cuatro o cinco meses de antelación.

Es decir, que se está vendiendo “oro negro” que debería permanecer en la batea, para seguir creciendo y engordando, hasta abril o mayo.

Pero los clientes lo quieren igualmente, aunque sea más pequeño, de ahí el intenso ritmo de trabajo de los últimos días y semanas, tratando de atender el mayor número de pedidos posible antes de la llegada del temporal.

Lo cierto es que la demanda sigue siendo notable en las depuradoras gallegas, catalanas, francesas e italianas, pero también en las de Valencia, a las que desde el lunes se enviaron importantes cantidades de mejillón.

El Consello da Xunta aprueba 12 millones de euros para avalar la calidad del producto

En otro orden de cosas, hay que reiterar que uno de los elementos de diferenciación del mejillón, almeja, berberecho, ostra, vieira y otros moluscos, bivalvos y/o pectínidos cultivados en Galicia es que cuentan con el aval del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar).

Este centro, asentado en Vilagarcía, constituye unas garantías de calidad y origen que el consumidor valora cada vez en mayor medida, de ahí el fuerte respaldo que supone para bateeiros y cofradías.

Viene esto a cuento ahora que la Xunta refuerza más si cabe ese aval, ya que destina 12 millones de euros para que el Intecmar, que realiza más de 80.000 análisis y emite 7.000 informes y resoluciones de seguridad alimentaria cada año, despliegue su labor en el periodo 2021-2023.

Esto es tanto como decir que “se garantiza la venta y consumo seguro de las más de 250.000 toneladas de moluscos bivalvos que produce anualmente nuestra comunidad”, resaltan en la Consellería do Mar.

Lo hacen al dar cuenta del programa plurianual del Intecmar, aprobado ayer por el Consello da Xunta para, precisamente, “comercializar el producto con totales garantías higiénico-sanitarias y mantener así su buena reputación”.