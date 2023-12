“Le dimos el matadero a un sobreprecio de la hostia, nos quería estafar”. “Es mejor pillar así 800.000 euros de una vez”. “Que no me hayan cogido con una grabación. Si me la sacan estamos jodidos”. Son algunas de las frases que se escuchaban en unos audios difundidos antes de las elecciones municipales del pasado el 28 de mayo, que ponían bajo sospecha la gestión de Gonzalo Jácome, alcalde de Ourense y líder de DO, y su equipo de gobierno. ¿Casualidad? Nada es casual. Hasta ediles del PP ponen en duda unos audios que Jácome defiende como “la mayor trama de la democracia” y “manipulados”. La justicia todavía no sentenció al respecto.

El 2023 nos deja un totum, revolutum del alcalde ourensano. Terminó su mandato con crisis internas, “puñaladas”, gobiernos en minoría, peticiones de dimisión, cuestiones judiciales y “traiciones” en su mochila amarilla como señal de pasado. También con una sentencia favorable por su empujón a Lola Panero, sindicalista, a las puertas del Concello que lo absolvía de un delito de agresión. Y con otra polémica: su coche oficial fue multado en Vigo y propuso que varios funcionarios asumieran la multa, sin embargo, fue un edil de DO el que finalmente la asumió. A las puertas de las elecciones, las encuestas oficiales no sirvieron de nada en Ourense. Más de 3.000 llamadas que no acertaron en ninguna ocasión el resultado electoral. ¿Qué habría pasado si no llegan a salir los audios de Jácome? La calle se debate entre dos aguas: mayoría absoluta o que le beneficiaron y por eso ganó los comicios. El 28 de mayo dejó el mejor resultado electoral para Democracia Ourensana y los más de 20.000 votos sirvieron para tres cosas. La primera para conseguir, de nuevo, que el PP de Galicia le dejara gobernar en el Concello de Ourense. La segunda para ayudar a forzar un cambio en la Diputación de Ourense. La tercera, y más reciente, para fortalecer la idea de presentarse a unos comicios gallegos y “representar a Ourense en el Parlamento”.. El totum revolutum del regidor ourensano tiene polémicas y días históricos como aquel 17 de junio cuando pactó con el PP de Galicia de madrugada a espaldas de los ediles populares ourensanos. Incluso Manuel Cabezas se dio cuenta mientras caminaba aquella mañana hacia la Plaza Mayor, que su partido le había desdicho. Desde entonces, su gestión económica en el Concello deja que desear. A pesar de las obras realizadas, su gobierno contrata sin tener crédito disponible en muchas ocasiones. Su guerra con los funcionarios vive su momento más álgido con el cese de la tesorera municipal y la acusación de “lawfare” al interventor, al que quiere cesar. Y esto todo en siete meses de mandato. Solo la predisposición del PP podría construir una moción de censura a Jácome. Algo improbable antes de las elecciones gallegas.