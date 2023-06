Manuel Cabezas, candidato del PP a la Alcaldía de Ourense, caminaba de camino al Concello de Ourense mientras todavía digería lo que la dirección gallega del PPdeG había pactado con el líder de Democracia Ourensana. El popular confesó ayer que se enteró “poco antes de llegar al pleno por la mañana” del acuerdo que desde Santiago se había gestado de madrugada.

Arremetió contra la dirección gallega del PPdeG diciendo que “es lo que hay y me pareció mal la decisión que han tomado y como me enteré. El partido tendrá sus razones y me han expuesto que haciendo alcalde a Paco Rodríguez quería garantizar que la Diputación la gobernara el PP, que fue la lista más votada. Razones de peso han tenido, pero yo lo desconozco”.

El popular comentó que “desde el primer momento quise cumplir con el compromiso que todos los partidos teníamos y no era otro que resolver la situación del Concello de Ourense con otra alternativa de gobierno a Jácome. No tuve nada más que contestación personal de Paco, con el que me he entendido a la perfección, pero con el BNG no tuve ninguna contestación”.

Y añadió que “lo reiteré en varias ocasiones y ayer hice una oferta pública de votar al PSOE y me apartaba, y así teníamos una alternativa a Jácome y se investía alcalde a Paco Rodríguez. Terminé el día dando por hecho esa situación y me llaman del partido en Santiago y me dicen que el PSdeG no quería garantizar que la Diputación gobernara la lista más votada. Ayer lo dije, nosotros hacíamos alcalde a la tercera lista más votada en el Concello de Ourense y en la Diputación era lo lógico que gobernara la lista más votada”.

Defiende que cumplió con su compromiso de “no pactar con Jácome y yo no he hablado con el alcalde actual ni tampoco he tenido conocimiento del acuerdo hasta hoy. Me enteré del acuerdo por la mañana y el PPdeG tendrá que explicar las razones y es que el PSdeG no quiso garantizar que tuviese la mayoría para gobernar la Diputación. No sé más allá de eso. Yo no lo puedo explicar”.

Dimisión

Anunció ayer su macha, pero todavía desconoce cuando la hará. El popular alegó que “creo que más claro no he podido hablar, donde no puedo hacer lo que pienso, yo no estoy a gusto. No sé cuando será el momento”. Y sobre el Senado alegó que “no tengo intención de ser senador y esos rumores están infundados. Yo no he dicho nada ni a mí me ha dicho nada”.