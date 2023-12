Jácome consuma sus amenazas y suma otro expediente de cese: nuevo objetivo, el interventor

La guerra del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome con muchos de los técnicos y funcionarios municipales sigue sumando víctimas. El propio regidor anunció ayer al interventor del Concello de Ourense que había solicitado la apertura de un expediente de cese, que irá acompañado de otro expediente disciplinario, con la intención de apartarlo de ese cargo y nombrar eventualmente a otro para el puesto. El alcalde justifica su decisión en el supuesto “obstruccionismo continuado en el desempeño de sus funciones” de este funcionario, “utilizando técnicas diversas, entre ellas la de no informar expedientes, como es su deber, y así bloquearlos”.

El interventor ha sido objeto de numerosas críticas y descalificaciones por parte del alcalde, quien lo acusó en un reciente pleno de hacer “lawfare” y al que acusa de “querer gobernar el Concello con sus informes negativos”. En el transcurso del pleno extraordinario de este lunes, tras el informe negativo del interventor a la tramitación de dos facturas a proveedores, por errores técnicos, de los bonos de 100 euros al comercio que el Concello repartió en campaña electoral y en las municipales, el alcalde fue aún más tajante y anunció que iba a denunciar al interventor en el juzgado.

Ayer, el regidor pisó el freno y comenzó por abrirle expediente, pero los encontronazos han sido constantes. El pasado mes de noviembre, cuando el interventor quiso defenderse en un pleno a los ataques que le estaba dedicando el alcalde, este último le dijo que no tenía derecho a hablar y que “si pongo verde al interventor o al secretario, lo que les queda es joderse y denunciarme”.

No ha sido un hecho de aislado. La tesorera municipal también está en el punto de mira por hacer “informes tiquismiquis” que también considera de un legalismo excesivo, según tiene indicado el regidor, y su cese y traslado para otra área es ya inminente. Los grupos de oposición han condenado este nuevo ataque a un funcionario y piden acceso al expediente de cese del interventor.

“Otra noticia del regidor contra los funcionarios, como cortina de humo para tapar su gestión vergonzosa e irresponsable, propia de un pequeño dictador que convirtió el Concello en su cortijo particular” afirma el PSOE

“Pequeño dictador” dice el PSOE

La portavoz del grupo municipal socialista, y secretaria general del PSOE en la ciudad, Natalia González Benéitez, lamentó “otra noticia del regidor contra los funcionarios, como cortina de humo para tapar su gestión vergonzosa e irresponsable, propia de un pequeño dictador que convirtió el Concello en su cortijo particular”.

En este sentido, González Benéitez criticó además que el alcalde lleve “al límite” a la ciudad, sin medir las consecuencias “personales, políticas e institucionales” que puedan tener sus “repentinas decisiones”.

BNG: “Es una caza de brujas”

También desde el BNG censuran la apertura de un expediente de cese al interventor y lo atribuyen “a la incapacidad manifiesta de Jácome, quien busca, permanentemente, culpables ante la insostenible situación económica en la que ha sumido al Ayuntamiento”.

Para el grupo municipal del BNG, la “caza de brujas” iniciada hace tiempo por el gobierno local “contra todos aquellos funcionarios que no hacen seguidismo” es gravísima y revela la incapacidad del alcalde para gestionar correctamente un Concello al “borde de la quiebra económica”. Destaca que “todos los expedientes abiertos están relacionados con altos funcionarios encargados de la gestión y fiscalización económica del Concello, y todos por realizar su trabajo con objetividad y rigor”.

Condena del PP municipal

Por su parte el grupo municipal del PP en el Concello de Ourense también ha mostrado “el máximo respeto al trabajo que desarrollan y la profesionalidad de los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de Ourense” y han solicitado ya “una copia del expediente” y harán unas declaraciones, tras conocer los motivos esgrimidos para el cese.

El regidor niega haber negociado con el PP retirar su lista a la Xunta a cambio de obras

En la misma rueda de prensa en la que avanzó su intención de expedientar al interventor municipal, Jácome, a preguntas de los informadores, negó haber mantenido reuniones con el PP para retirar la candidatura de su partido –DO– a las autonómicas, a cambio del compromiso del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda de que financiarían las que él había reclamado para Ourense. Solo reconoció que le habían llegado “recados”. Aseguró que “Democracia Ourensana no negocia con nadie, aunque sí que es verdad que nos han llegado recados, pero no han pasado de eso y tampoco de primera mano”, explicó en referencia al partido que él fundó y lidera. “Para evitar la discriminación de la ciudad no se negocia la oportunidad histórica un voto independiente” en el Pazo do Hórreo para “influir” en las inversiones para la provincia. Añadió que “la supervivencia de Ourense pasa por las elecciones autonómicas en la Xunta y Democracia Ourensana va a ser clave para que Ourense deje de ser la Cenicienta de Galicia, entonces esos temas no se negocian”, ha insistido. Jácome aseguró que no negoció con Alfonso Rueda –como indican fuentes próximas al PP en la ciudad– porque “no puede garantizar que siga en la Xunta en el 2024, así que no tendría sentido”.