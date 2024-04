Bertín se sincera sobre el escenario: "No estoy al 100%, pero hay que apretar el culito"

No han sido momentos fáciles. Tras contagiarse de Covid a principios de enero Bertín Osborne lo ha pasado realmente mal. "He estado enfermo como un perro" confiesa. Y es que durante semanas ha arrastrado varias secuelas del virus que le han dejado completamente 'fuera de juego' y le han obligado a cancelar muchos de sus compromisos profesionales. Fuertes migrañas, tos persistente, infección de las vías respiratorias y una bajada de defensas y de su sistema inmunológico de los que afortunadamente se encuentra casi recuperado tras someterse a un tratamiento intravenoso de inyección de vitaminas.

Solidarizándose con las víctimas del Covid, ya que él es uno más, el artista ha elegido el concierto benéfico celebrado este miércoles a favor de "AMACOVID" -'Asociación Madrileña de afectados por el Covid'- en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes para reaparecer públicamente casi 3 meses después de su última actuación.

Y a pesar de que a su llegada al recinto se ha mostrado desafiante y tenso con la prensa que le aguardaba, durante el concierto su enfado se ha convertido en alegría por reencontrarse con su público, y ha dejado ver su versión más relajada y cercana, compartiendo risas, anécdotas y chascarrillos, además de cantar alguno de sus temas más conocidos.

En primer lugar, se ha sincerado sobre su salud: "Yo que he sido siempre un tío que no se pone malo lo he pasado muy mal. No estoy al 100% y hace casi una semana estuve a punto de no venir, pero bueno, uno como es hay que apretar el culito y bueno, espero que todo sea bonito" ha afirmado con una sonrisa, revelando que todavía no está completamente recuperado.

Haciendo un repaso por su carrera musical, Bertín ha recordado que "llevo cantando 42 años, desde el año 81 y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Cuando empecé, era un niñato, ya el primer disco funcionó. Yo cantaba nada que ver con lo que canto ahora, country y rock. Me fui a una compañía de discos, yo cantaba con unos amigos en las discotecas, no nos pagaban nunca, una catástrofe, por lo menos las copas eran gratis. Me dijeron está muy bien, pero te vamos a hacer el disco, fíate de nosotros, después de cantar country y rock me hicieron esto". "Imaginaros el bajón que me dio después de ser rockero cantar esto. Fue un verano en el que hice 128 conciertos, record absoluto, pasaban las vacas y cantaban. Yo era muy desahogado, fue una época mía en la que no estoy muy orgulloso, me lo pasé de cojones, pero era desahogado" ha reconocido entre risas.

Y al relatar como a su madre le encantaba ver con él películas de Frank Sinatra, ha revelado cómo conoció a 'La Voz' y pasó unoo de los mejores fines de semana de su vida en la casa del cantante de 'My way': "En el 92 saqué un disco en inglés 'Motivacion', y un día el productor me dijo te quiero invitar a un concierto, viene mi suegro. Llego allí y veo a Frank Sinatra, un tío cantar en el escenario, con una botella de wisky (se toma un chupito) y se fumaba cuatro o cinco cigarros, se agarraba un pedo que ni te digo".

"Yo no bebo nada más que vino y cuando estoy perjudicado digo dame una copa de lo que sea, esto es de los chinos" ha añadido socarrón, desvelando que Sinatra, "con medio pedo que llevaba", le invitó a su casa. "Yo dije la casa de Sinatra tiene que estar de chavalas que ni te cuento. Llegamos y ni una tía. Pero me pasé el fin de semana más maravilloso de mi vida, fue un disparate, hablamos de todo, política, la vida, las mujeres*" ha rememorado.

Y haciendo alarde de su fama de mujeriego, Bertín ha hablado de la intensa vida amorosa del estadounidense: "El tío también era aficionado. Se casó cinco veces, no atinó porque seguía casándose, pero le puso una voluntad del carajo".

"Una de las cosas que me dijo es 'si pasas de los 50 años cantando, haz como yo, graba dos discos, sacas uno y el segundo lo guardas en un cajón. Me dijo a partir de los 60 empiezas a sacar los discos con la voz de 50'. Él murió con 88 años y tres años antes sacó un disco. La gente decía cómo canta el tío, pero yo sabía que llevaba el disco en un cajón 20 años. Un personaje irrepetible con el disfruté mucho. Tengo esos recuerdos" ha confesado.