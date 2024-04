El programa 'Aruseros' ha rescatado en La Sexta unas polémicas declaraciones que ha dado Bertín Osborne en una de sus últimas apariciones públicas. El artista estaba participando en un coloquio en que se estaba hablando sobre infidelidades y ahí soltó una afirmación que ha llamado bastante la atención.

"El cantante lanza un zasca a aquellos que dicen que los hombres somos más infieles que las mujeres", explicaba el presentador antes de emitir el vídeo en el que el cantante hablaba sobre su teoría de la infidelidad.

"Somos infieles todos, porque los hombres son infieles con mujeres, no con cabras", decía Bertín, que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán tras su paternidad con Gabriela Guillén, su separación y toda la polémica que se ha producido entre ambos.

Las palabras de Bertín no han gustado demasiado a María Moya. La colaboradora quiso añadir que "a veces son infieles ellos y las mujeres no, porque no tienen pareja". "Habría que determinar en cada caso qué tipo de infidelidad se produce. Si solo uno de los dos o los dos", zanjó el presentador del programa.