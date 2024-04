El radical cambio de opinión de Bertín Osborne sobre su hijo con Gabriela Guillén: su última decisión si se demuestra que es suyo

El pasado 31 de diciembre, Bertín Osborne se convertía en padre por séptima vez. Gabriela Guillén daba a luz a su primer hijo junto al artista, después de meses de tensión entre ambos por la paternidad. La relación entre ellos no está pasando por su mejor momento y las dudas sobre el papel del cantante tras el nacimiento del bebé no han dejado de sucederse en los últimos meses, sobre todo después de conocer que tenía pensado someterse a una prueba de paternidad.

Unos días después del nacimiento del bebé, al que no ha conocido, Bertín Osborne rompía su silencio con una exclusiva en la revista '¡Hola!', en la que se sinceraba sobre su paternidad y su relación con Gabriela Guillén.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anunciaba el artista mientras confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

Unos meses después del nacimiento del bebé, el cantante podría haber cambiado de opinión. Así lo manifestó Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles'. "Si se demuestra que el bebé de Gabi sí es suyo, tendría trato con él. Lo que nos llega es que Bertín está dándose cuenta ahora de muchos errores que ha cometido en los últimos meses", ha explicado la periodista.

Esta decisión llega unos días después de que saliera a la luz que Gabriela Guillén se adelantó a Bertín e interpuso una demanda de paternidad contra él con la que pretende dejar claro que el cantante es el padre del recién nacido. "A la casa de Bertín el cartero todavía no ha tocado la puerta. Bertín no ha recibido la demanda", aseguró el periodista José Antonio Avilés en 'Así es la vida'.

Esta no sería la única decisión que ha tomado Bertín. El artista ha reflexionado sobre sus últimos encontronazos con la prensa y pretende cambiar su actitud. "Se ha dado cuenta de que se debe al público, que le criticaba por los pasos que ha dado."