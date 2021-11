Ayer Bertín Osborne visitó por primera vez 'La resistencia'. El cantante, que se encuentra de tour por diferentes programas, se sorprendió cuando se enteró que los invitados traen algún regalo para David Broncano: "¡No jodas!".

El cantante reveló que tiene pensado vender "trece o catorce" caballos de su finca. "Me gustaría que me regalases un potrillo", le dijo el humorista. Él finalmente acabó aceptando: "La semana que viene o la próxima, viene el camión para acá".

Fue entonces cuando Broncano cogió una botella de vino que no pudo abrir: "No bebo vino, no lo he probado en mi vida", dijo el presentador, que aseguró que no ha probado el alcohol "en mi vida". Aprovechando que había puesto el asunto sobre la mesa, Broncano le preguntó a su invitado si se podía beber alcohol en televisión. Él respondió negativamente. "Por eso yo en mis programas llevo la taza y como es media mañana, todo el mundo piensa que es café", explicó el cantante, que añadía: "Siempre digo que está muy bueno, pero es vino".